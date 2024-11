A- A+

Empregos Brasil abre 132.714 mil postos de trabalho em outubro, pior resultado para o mês desde 2020 Setores de agropecuária e construção apresentaram resultados negativos, com mais demissões do que contratações

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta quarta-feira que 132.714 vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em outubro, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Este foi o pior resultado para o mês desde 2020, segundo a série histórica iniciada em 2002.

Em outubro, foram 2.222.962 admissões e 2.090.248 desligamentos. Foram registrados saldos positivos nos setores de serviços (+171.217), indústria (+23.729), comércio (+44.29). Agropecuária (-5.757) e construção (-767) apresentaram resultados negativos.

O resultado foi 29% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 187.070 admissões.

No acumulado deste ano, entre janeiro e outubro, o saldo foi de 2.117.473 postos de trabalho.

Já nos últimos 12 meses, entre novembro de 2023 e outubro deste ano, foram abertas 1.787.839 vagas. O resultado é 22,7% maior que o observado no período de novembro de 2022 a outubro de 2023.

O resultado de outubro representa uma diminuição de 47,2% em relação ao mês anterior, quando foram geradas 187.070 vagas formais de trabalho.

