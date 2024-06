A- A+

Caged Brasil tem queda de 23 mil novos postos de trabalho em relação ao ano passado, após enchentes do RS Dados do Caged foram divulgados pelo Ministério do Trabalho

O Brasil teve uma queda de aproximadamente 23 mil postos de trabalho em maio deste ano, em comparação a maio de 2023. Desse montante, 22 mil postos perdidos são do Rio Grande do Sul, estado afetado pelas enchentes.



O Ministério do Trabalho divulgou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quinta-feira (27).

– Creio que vamos voltar a ter números positivos em agosto – disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

O saldo total de novos empregos gerados em maio de 2024 foi de 131 mil 811, enquanto em maio de 2023 foi de 155 mil 404. A queda na geração de empregos foi de 15,31%

-- Se não fosse o RS, teríamos empatado com maio do ano anterior. Tivemos alta de novos postos em todos os estados da federação, com exceção do RS. O RS tem segmentos que estariam contratando agora. No acumulado de 6 meses, poderíamos ter resultados melhores -- disse a assessora especial do Ministério do Trabalho, Paula Montagner.

