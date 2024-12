Brics no Rio: Paes diz que reunião da cúpula será na cidade em 2025

A- A+

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou, na manhã desta sexta-feira, que o encontro da cúpula do Brics será realizado no Rio em 2025. O grupo formado por países emergentes reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Após o encontro do G20 na cidade, em novembro, Paes demonstrou a vontade de trazer o evento que também reunirá chefes de Estado.

A decisão depende, ainda, de confirmação do governo federal. Ontem, Paes disse, em seu perfil nas redes sociais, que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reiterou a oferta para sediar o encontro dos Brics no próximo ano.

Durante a reunião do Conselho da Cidade, realizada no gabinete de transição, no IMPA Tech, na Zona Portuária do Rio, o prefeito disse que a cidade receberá a cúpula.

— A reunião do Brics vai vir, ano que vem, para cá. Ele disse que eu não deveria anunciar, mas eu estou anunciando. Não adianta a imprensa tentar confirmar com ele que ele não vai confirmar. Tá cheio de gente dentro do governo que quer levar os Brics para suas cidades — disse Paes.

Durante a Cúpula do G20 — que reuniu chefes de estado das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana —, integrantes das delegações aproveitaram passeios pela cidade. Foram visitas a restaurantes, a pontos turísticos e até corrida na praia. Fazendo referência a esses momentos, o prefeito citou alguns presidentes que estiveram no país no mês passado:

— Já falei com o companheiro Xi [Xi Jinping, presidente da China], que está doido para ir de novo. Macron não vem e não vai dar para passear com ele aqui. Biden também não. De repente a gente chama o Biden para visitar o Cristo Redentor sem ser presidente — brincou.

Hoje, o Brics é formado pelos cinco integrantes originais representados na sigla — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — e outros quatro países que aceitaram convites para integrarem o bloco — Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. O grupo reúne quase metade da população do mundo e mais de 35% da produção econômica global.

