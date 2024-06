A- A+

Investimentos BTG compra fatia da gestora de investimentos do bilionário americano Bill Ackman Gestor de fundos da Pershing Square vendeu 10% de sua participação em um negócio que valoriza a empresa em mais de US$ 10 bilhões

O gestor de fundos de hedge Bill Ackman vendeu uma participação de 10% na Pershing Square antes de uma oferta pública inicial planejada, em um negócio que avalia a empresa em mais de US$ 10 bilhões.

Os investidores incluem Arch Capital Group, BTG Pactual, Consulta Ltd., ICONIQ Investment Management, Menora Mivtachim Holdings e um grupo internacional de escritórios familiares, de acordo com um comunicado divulgado hoje.

O preço de compra foi de US$ 1,05 bilhão.

"Estamos muito satisfeitos em convidar um grupo de parceiros de nível internacional e de longo prazo como investidores em nossa empresa, que pertence inteiramente aos funcionários da Pershing Square desde a nossa criação, há mais de 20 anos", disse Ackman no comunicado.

Ackman está planejando listar a Pershing Square no mercado de ações já no final de 2025, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na semana passada.

A Pershing Square é a empresa de gestão que administra fundos fechados - Pershing Square Holdings Ltd, que tem cerca de US$ 15 bilhões em ativos, e Pershing Square USA Ltd, que ele pretende listar na Bolsa de Valores de Nova York - bem como fundos de hedge não listados.

Ackman tornou-se conhecido como um investidor ativista com uma presença exagerada nas mídias sociais, apostando contra empresas como a Herbalife e a seguradora de títulos MBIA. Nos últimos meses, ele tem apoiado ativamente Israel e alertando contra o antissemitismo nos campi universitários dos EUA.

A Pershing Square também criou um conselho de administração independente e reorganizou sua estrutura de propriedade, de acordo com o comunicado de hoje Ben Hakim foi nomeado presidente e Nick Botta, vice-presidente.

