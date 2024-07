'BuscaGPT': OpenAI começa a testar ferramenta de pesquisas em desafio direto ao Google

A- A+

A OpenAI começou a abrir a um grupo limitado de usuários, em teste, um novo conjunto de recursos de pesquisa que responderá a perguntas com informações mais atualizadas e links destacados para fontes. O movimento marca, até aqui, o desafio mais direto da criadora do ChatGPT em desafio ao Google.

A nova opção, chamada SearchGPT (algo como "BuscaGPT", em tradução livre) será lançada, como um protótipo em um navegador da web. A ferramenta vai oferecer aos usuários uma experiência de pesquisa independente, o que poderá ser incorporado depois ao produto mais conhecido da empresa, o ChatGPT.

Segundo a OpenAI, os usuários verão respostas às suas perguntas com as fontes para as informações, em alinhamento com criadores e veículos de notícias, incluindo o crescente número de empresas de mídia que fecharam acordos de licenciamento com a startup nos últimos meses.

O SearchGPT também permitirá que os usuários façam perguntas adicionais sem perder o contexto da consulta original.

A OpenAI não apresentu um cronograma para o lançamento do SearchGPT, mas disse o buscador que estará inicialmente disponível para usuários que se inscreverem em uma lista de espera.

Rentabilidade

A OpenAI informou ainda que está trabalhando com criadores e parceiros de publicação para obter retornos sobre a nova ferramenta, e que planeja integrar os recursos de pesquisa mais bem-sucedidos ao ChatGPT. A Bloomberg já havia noticiado anteriormente que a OpenAI estava preparando um produto de pesquisa.

Com o lançamento do ChatGPT no final de 2022, a OpenAI desencadeou uma corrida para incorporar a IA generativa em uma gama de serviços centrais da internet.

O Google e a Microsoft, apoiadora da OpenAI, reformularam seus produtos de pesquisa com mais recursos de IA conversacional, enquanto a startup Perplexity introduziu um aplicativo de IA voltado para pesquisa. Agora, a OpenAI está avançando com sua própria visão para a pesquisa com IA.

“Por décadas, a pesquisa tem sido uma maneira fundamental para publicadores e criadores alcançarem usuários”, escreveu a OpenAI em um post no blog na quinta-feira. “Agora, estamos usando a IA para aprimorar essa experiência, destacando conteúdos de alta qualidade em uma interface conversacional com múltiplas oportunidades para os usuários interagirem.”

Concorrência

Um desafio crucial para a OpenAI e seus rivais é fornecer informações precisas aos usuários, especialmente ao buscar informações sobre eventos atuais. Os chatbots muitas vezes podem alucinar, ou inventar respostas falsas para perguntas quando não sabem a resposta.

A OpenAI tem fechado acordos de licenciamento com publicadores como News Corp., Axel Springer SE e a revista Time para treinar seus modelos de inteligência artificial e integrar informações mais acertadas e atualizadas em seus produtos. Como parte de alguns desses acordos, a OpenAI também concordou em fornecer aos usuários resumos de notícias com atribuição da fonte.

“A verdadeiramente talentosa equipe da OpenAI entende intuitivamente que, para que a pesquisa alimentada por IA seja eficaz, ela deve ser baseada nas informações mais confiáveis e de maior qualidade fornecidas por fontes confiáveis”, disse Robert Thomson, CEO da News Corp., em um comunicado.

Embora a OpenAI tenha fechado acordos com grandes veículos, também enfrentou processos de vários jornais, incluindo o New York Times, por usar textos protegidos por direitos autorais sem permissão. Ao mesmo tempo, os rivais da OpenAI também enfrentaram alguma resistência em relação aos seus produtos de pesquisa. Os veículos temem que os recursos de pesquisa com IA do Google possam impactar negativamente o tráfego de referência para seus sites. A Perplexity, por sua vez, tem sido acusada de copiar o trabalho de veículos de mídia.

A OpenAI afirmou que dará aos publicadores uma maneira de gerenciar como aparecem em seus novos recursos de pesquisa. A startup também disse que os sites podem escolher aparecer nos resultados de pesquisa mesmo que optem por não ter seu conteúdo usado para treinar os modelos da OpenAI.

Veja também

INDICADORES Alckmin: reforma tributária vai ampliar investimentos e exportações