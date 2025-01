Cadastramento do Programa Chapéu de Palha 2025 começa na próxima segunda (13)

A- A+

A partir da próxima segunda-feira (13), o Governo de Pernambuco inicia o cadastramento dos trabalhadores da fruticultura irrigada do Sertão no Programa Chapéu de Palha 2025. O processo começará pelo município de Petrolina, onde será realizado até a sexta (17). O benefício pode ser solicitado em qualquer um dos seis polos de inscrição localizados no município, das 8h às 17h.

Este ano, o Chapéu de Palha da fruticultura irrigada beneficiará mais de quatro mil pessoas, totalizando R$ 3,5 milhões injetados na economia do Estado. Cada trabalhador receberá cinco parcelas de R$ 373,08.

Os próximos municípios sertanejos beneficiados serão Belém de São Francisco, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Petrolândia, Orocó, Cabrobó e Ibimirim. As datas e locais de cadastramento podem ser consultadas no site da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco.

Para dúvidas e/ou outras informações, os trabalhadores podem ligar para o telefone 0800.282.5158. O atendimento funciona das 8h às 17h.

Para realizar o cadastro, os interessados devem apresentar o comprovante do PIS ou NIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira digital de trabalho expedida até 30 dias anteriores ao cadastro, e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atualizado.

O coordenador do programa, Marcos Alves, explicou como o Chapéu de Palha funciona.

"O programa Chapéu de Palha é uma política pública estadual que tem como propósito apoiar os trabalhadores rurais da cana-de-açúcar e da fruticultura irrigada, além dos pescadores e pescadoras artesanais que ficam sem suas atividades de trabalho durante uma parte do ano para que essas pessoas tenham melhorias na sua qualidade de vida", destacou.

Serviços

Além de cadastrar os interessados no programa, o governo estadual promove uma série de serviços para a população. Na terça (14), a partir das 8h, a Escola de Referência em Ensino Fundamental Moisés Barbosa, no bairro de Areia Branca, recebe a Caravana da Cidadania com serviços como emissão de documentos (RG e certidão de nascimento, por exemplo), balcão de direitos e atendimentos do programa Saúde em Dia.

Representantes da secretaria estadual de Educação estarão disponíveis para realizar a matrícula dos beneficiários do Chapéu de Palha no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), possibilitando tanto a alfabetização quanto a conclusão da escolarização dos trabalhadores.

Também estarão abertas inscrições para cursos profissionalizantes de Técnicas em Instalações Elétricas Prediais, Mecânica Básica Automotiva e Artesanato.

"Além do pagamento reajustado da bolsa para os trabalhadores beneficiados pelo programa, o governo estadual ofertará um conjunto de ações nas áreas de educação, saúde e cidadania que resultam em geração de renda, reforço alimentar e capacitação para os trabalhadores", reiterou Marcos Alves.

Requisitos

Para ser beneficiário do programa, é necessário ter acima de 18 anos, ser trabalhador rural da fruticultura irrigada, auxiliar de câmara fria e de casa de embalagem, embalador, tratorista, irrigante ou trabalhador no cultivo de árvores frutíferas no último contrato e ser residente dos municípios pernambucanos contemplados pelo programa da fruticultura irrigada.

Tem direito ao benefício quem estiver desempregado e não estiver recebendo seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os profissionais desempregados por conta da entressafra da fruta ou do período defeso e com idade entre 18 e 29 anos também poderão se cadastrar desde que atendam aos demais requisitos, mesmo que exista outro beneficiário residindo no mesmo domicílio.

