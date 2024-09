Caixa vai acionar MEIs para pequenos reparos em agências

A- A+

Os microempreendedores individuais (MEI) serão encarregados de executar pequenos reparos nas agências da Caixa em todo o Brasil.

Em parceria firmada com o Sebrae nesta quinta-feira (5), o banco pretende suprir uma demanda por maior agilidade e melhor custo-benefício na prestação dos serviços, ao mesmo tempo em que incentiva a formalização dos profissionais e o desenvolvimento regional.

O banco vai disponibilizar um edital de credenciamento para microempreendedores especializados nos serviços necessários se cadastrem e passem a realizar reparos nas agências do banco. As empresas receberão capacitação, orientação e consultoria do Sebrae para atuação junto à Caixa.

O processo de contratação será simplificado, com realização de credenciamento em até cinco dias úteis e pagamento dos serviços prestados em até um dia útil.

A previsão é que o modelo seja oferecido em todos os municípios com agências do banco, com uma lista de mais de 80 tipos de serviços disponíveis.

São 4,2 mil agências e pontos de atendimento, com presença de 99% dos municípios do país, que passarão a ser atendidos exclusivamente pelos microempreendedores para pequenos consertos elétricos, hidráulicos e de marcenaria, por exemplo. Segundo o Sebrae, há 15 milhões de MEIs no Brasil.

“Essa é mais uma ação da CAIXA com foco na geração de emprego e renda. Serão oportunidades para os empreendedores do país inteiro”, disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

Vieira exaltou ainda a parceria com o Sebrae, reforçando a importância das ações de capacitação da entidade para o empreendedorismo do país.

“Todos reconhecem o Sebrae como indutor da capacitação de brasileiros e brasileiras que querem se tornar empreendedores. Para a Caixa, como instituição financeira, é muito importante ter um órgão que exerça o papel de braço orientador desses empresários. É fundamental que os microempreendedores tenham essa noção já no ponto de partida dos seus negócios”, afirma.



