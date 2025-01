A- A+

PIS/Pasep Calendário PIS/Pasep 2025: Pagamentos do abono salarial começam em Fevereiro Nascidos em janeiro recebem o pagamento do PIS/Pasep 2025 em 17 de fevereiro. Veja calendário completo com todas as datas do abono salarial

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep 2025 terão início em 17 de fevereiro, contemplando inicialmente os trabalhadores nascidos em janeiro. O cronograma foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e beneficiará cerca de 25,8 milhões de pessoas, totalizando R$ 30,7 bilhões em repasses.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos serão realizados de fevereiro a agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil gerencia o Pasep. O benefício pode ser creditado diretamente em conta corrente ou digital, além da opção de saque em terminais de autoatendimento e lotéricas.

Quem tem direito?

Os trabalhadores que exercíram atividade formal em 2023 por pelo menos 30 dias, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640), e estão inscritos no programa do PIS/Pasep há pelo menos cinco anos têm direito ao abono salarial em 2025.

Em 2024, R$ 27 bilhões foram liberados para o pagamento do benefício, mas ainda restam R$ 218,9 milhões disponíveis para 239.142 trabalhadores que não realizaram o saque. O prazo final para retirada desses valores é 27 de dezembro de 2024.

Como consultar o benefício?

A partir de 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores poderão verificar se têm direito ao abono por meio dos seguintes canais:

Carteira de Trabalho Digital: Disponível na Play Store (Android) e App Store (iOS), permitindo consulta após login com conta Gov.br.

Aplicativo Caixa Trabalhador: Oferece informações sobre o abono salarial, seguro-desemprego e calendário de pagamentos.

Telefone 158 (Alô Trabalho): Canal de atendimento do Ministério do Trabalho.

Caixa Econômica Federal: O telefone para consultas sobre o PIS é 0800-726-0207.

Banco do Brasil: Servidores públicos podem obter informações sobre o Pasep pelo telefone 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou pelo site bb.com.br.

Veja também