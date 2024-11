A- A+

Crédito Câmara aprova projeto do governo que busca baratear custo de crédito Projeto consolida regras da infraestrutura do mercado financeiro

A Câmara aprovou, nesta segunda-feira, um projeto de lei do governo que regulamenta a atuação das instituições operadoras de infraestrutura do mercado financeiro. O objetivo é baratear o custo do crédito.

A proposta original foi elaborada pelo Banco Central (BC), em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, e faz parte de um conjunto de oito medidas para estimular o mercado de capitais. O texto segue para o Senado.

As empresas de infraestrutura do mercado são responsáveis por processos de liquidação, compensação, garantias, registro e depósitos de ativos financeiros e valores mobiliários.

Ficam sujeitas à nova regulamentação as empresas que exercem atividades como transferência de fundos, registro de ativos financeiros e compensação de débitos e créditos.

O relator do projeto, o deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE), retirou do texto um trecho que permitia ao Banco Central e à CVM impor restrições à estrutura de controle societário e governança dessas operadoras ou limites mínimos ou máximos de tarifas.

Para diminuir os riscos de não cumprimento das obrigações, o texto estipula que as empresas operadoras devem adotar estrutura e mecanismos de gerenciamento de riscos por meio da separação de bens dessas instituições daqueles direcionados aos pagamentos das negociações, com a criação de um patrimônio de afetação.

