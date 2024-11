A- A+

Inovação social Casa Zero e Accenture promovem segunda edição do HackaZero: Reinventando o Futuro O evento tem como objetivo incentivar soluções inovadoras para o Recife e é voltado para universitários a partir de 18 anos

A Casa Zero e a Accenture promovem, entre os dias 22 e 24 de novembro, a segunda edição do HackaZero: Reinventando o Futuro, uma maratona de inovação social voltada para universitários a partir de 18 anos.

O evento, que tem como objetivo incentivar soluções inovadoras para o Recife, acontecerá na Casa Zero, localizada na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife.

O HackaZero reúne especialistas para orientar jovens em três dias de atividades intensivas, com foco no desenvolvimento de modelos de negócios e criação de protótipos de MVP (Produto Mínimo Viável).

A iniciativa visa transformar ideias em projetos reais, capacitando os participantes a contribuírem para um Recife mais inclusivo e inovador.

Serviço

Evento: HackaZero: Reinventando o Futuro

Datas: 22, 23 e 24 de novembro

Local: Casa Zero (Rua do Bom Jesus, nº 237 - Recife)

