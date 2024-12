CDL Recife estima crescimento de 5% nas vendas de fim de ano

A- A+

Mesmo com os desafios enfrentados pelo comércio em 2024, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) estima um crescimento de 5% nas vendas de fim de ano em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento acontece devido ao aquecimento do setor nos períodos do Natal e Ano Novo.

O presidente da CDL Recife, Fred Leal, considera que o comércio passou por dificuldades este ano.

“O ano não foi muito bom, a gente teve juros muito altos que impactam o varejo, mas tiveram notícias boas como os empregos, e o aumento do PIB. A gente está imaginando um crescimento em torno de 5%, que não é uma coisa maravilhosa, mas já é alguma coisa para esse ano que foi tão difícil”, disse.

Ainda segundo Leal, os setores que mais vendem no período são os de roupas, acessórios e sapatos.

“Os eletrônicos venderam muito na Black Friday. A Black Friday foi uma data que foi bem superior à do ano passado. O pessoal antecipa muito a compra de eletrônicos, e fica muito para o fim do ano os setores de acessórios, sapatos e roupas”, reiterou.

Aquecimento

E para estimular as vendas no período, a CDL Recife lançou, nesta sexta-feira (6), a campanha Natal Premiado 2024. A ação segue até o dia 24 de dezembro e envolve oito mil estabelecimentos, entre comércio de rua e lojas de onze shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) - Recife, Plaza, RioMar, Boa Vista, Tacaruna, Guararapes, Costa Dourada, Paulista North Way, Camará, Igarassu e Patteo Olinda.

A ação vai sortear aos consumidores uma Hyunday HB20, cinco TVs de 43” e cinco vales de R$1 mil. O sorteio acontece no dia 3 de janeiro de 2025, na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, às 10h.

Para participar, os clientes devem fazer compras nos estabelecimentos cadastrados na campanha, entre os dias 06 e 24 de dezembro de 2024.

A troca de cupons pode ser feita de forma on-line, no site da promoção, onde é possível acessar o regulamento e outras informações.

“Também é possível trocar os cupons nos pontos físicos, que estão localizados no Pátio do Livramento, e na Loja Millena, na Rua da Palma, durante todo o período da ação”, reiterou Fred Leal.

