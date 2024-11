A- A+

Cesta básica fica R$ 22,04 mais cara na Região Metropolitana do Recife em relação ao mês anterior Preços dos itens consumidos diariamente apontam oscilação acima de 300%

Pesquisa sobre os valores aplicados nos produtos que compõem a cesta básica, realizada pelo Procon-PE, apontou um aumento de R$ 22,04 no conjunto dos principais alimentos consumidos diariamente. A Análise foi realizada em supermercados da Região Metropolitana do Recife, que demonstraram um aumento dos itens em outubro deste ano, quando comparado ao mês anterior.

De acordo com dados do órgão, em outubro, a cesta básica alcançou R$659,20, valor mais alto desde julho, quando chegou a custar 651,29. O valor atual compromete 46,69% do salário mínimo atual de R$1.412,00.

Alimentação

Dos alimentos presentes no prato dos recifenses, alguns itens apresentaram variações expressivas de preço, como, por exemplo, o quilo da farinha de mandioca torrada, comercializada em seu menor preço a partir de R$2,89, já em seu maior, foi identificada por R$9,49, tendo sua diferença definida em 228,37%.

Outro item de destaque em sua disparidade foi o quilo da banana pacovan ou prata, com a diferença de 207,38%, a fruta foi observada em seu menor preço por R$3,25, e em seu maior por R$9,99. Além disso, o quilo da cebola esteve com uma diferenciação de 201,01% em seu valor, tendo R$1,99 como seu menor preço, e 5,99 como seu maior.

Além dos itens que apresentaram grandes variações, considerando os preços médios, a pesquisa também traz a informação dos produtos, que os preços subiram, de um mês para o outro.

A exemplo do quilo da charque de segunda, que em setembro pôde ser encontrado por R$ 31,80 e, em outubro, por R$ 35,21. Um aumento de 10,73%, no valor. O óleo de soja 900ml, também subiu de preço. Em setembro, custava em seu menor preço, R$ 7,52 e, em outubro, foi encontrado por R$ 8,29. Um aumento percentual de 10,29%, no valor.

O pacote de café em pó com 250g, também está entre os produtos que sofreram com o aumento de preço. No mês passado, custava em seu menor preço, R$ 10,28 e, neste mês, foi encontrado por R$ 10,89. Um aumento de 5,94%.

Produtos de limpeza

As gôndolas de produtos de limpeza também apresentaram oscilações significativas no preço dos itens, a esponja de lã de aço (pacote de oito unidades) chegou ao seu menor valor por R$ 1,19 e no seu maior valor, alcançou R$ 5,60, representando uma variação de 370,59%.

Ainda no setor de limpezas, o pacote do sabão em pó, de 500g, aumentou em 309,24%. Nas prateleiras, o item foi observado nas em seu menor valor por R$1,19, e em seu maior por 4,87%.

Higiene pessoal

O incremento dos preços também se estendem quando analisados os valores aplicados nos produtos de higiene pessoal. Com uma diferença de 328,79%, o pacote do absorvente higiênico, contendo oito unidades, foi encontrado em seu menor preço por R$1,98 e, em seu maior, por R$8,49.

Já a unidade do creme dental, destacou-se, também, com uma variabilidade de 264,02%, podendo ser encontrado em seu menor preço por R$1,89 e, em seu maior, por R$6,88.

