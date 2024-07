A- A+

Cesta básica Cesta básica: preço dos alimentos diminuiu em 5,7% em junho no Recife Já na comparação com 2023, 13 cidades apresentaram um crescimento no valor dos alimentos que compõem a cesta

Recife registrou a queda de 5,7% nos valores dos alimentos que compõem a cesta básica no último mês de junho em relação a maio deste ano. A queda significa que a população recifense está pagando menos R$ 35,57 pelos mesmos produtos.

A pesquisa é do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e indicou que a cesta básica na capital está saindo no valor de R$ 582,90. A cidade teve a segunda maior redução do País, ficando atrás apenas de Aracaju, com R$ 561,96.

Já a comparação dos valores da cesta, entre junho de 2023 e junho de 2024, mostra que o custo da cesta básica apresentou a queda mais significativa, justamente, no Recife (6,16%), enquanto outras 13 capitais, das 17 analisadas pelo Dieese, tiveram alta nos preços.

Entre maio/24 e junho/24, metade dos doze produtos que compõe a cesta do Recife

tiveram elevação no preço médio, sendo eles : o café (+6,47%), o leite (+6,26%), o arroz (+ 5,97%),

a manteiga (+0,73%), o açúcar (+0,41%) e o pão francês (0,08%). Apresentaram redução

no preço médio, o tomate (-29,45%), a farinha de mandioca (-5,20%), o feijão (- 4,93%),

o óleo de soja (-1,64%), a banana (-1,33%) e a carne (-0,76%).

