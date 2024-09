China considera injetar US$ 142 bilhões em bancos estatais, segundo imprensa

A- A+

As autoridades chinesas estão considerando uma grande injeção de mais de US$ 140 bilhões em bancos estatais para impulsionar a economia, informou nesta quinta-feira a agência de informações econômicas Bloomberg.



Segundo a agência afirma, Pequim está avaliando injetar um trilhão de yuans (US$ 142 bilhões de dólares) nos grandes bancos estatais, principalmente por meio da emissão de "novos títulos soberanos".

A China não realiza injeções de capital dessa magnitude em suas principais instituições bancárias desde a crise financeira de 2008, de acordo com a agência.





As autoridades do gigante asiático estão multiplicando medidas para estimular a segunda maior economia do mundo, que está letárgica, prejudicada por uma grave crise imobiliária, baixo consumo interno e alto desemprego.



Esta semana, o banco central da China anunciou um pacote poderoso para reativar a atividade econômica, incluindo cortes nas principais taxas de juros (incluindo as de empréstimos imobiliários) e uma redução na reserva líquida obrigatória dos bancos.



Os investidores reagiram positivamente a esses anúncios, com fortes altas nas bolsas de Hong Kong e Xangai nesta semana.



No entanto, os analistas consideram que mais estímulos são necessários para reativar a economia, que, após a retirada das restrições anti-Covid há quase 2 anos, teve um crescimento mais breve e menos robusto do que o esperado.

