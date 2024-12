A- A+

ÁSIA China planeja construção da maior hidrelétrica do mundo no Tibete Barragem poderá produzir 300 bilhões de quilowatts-hora (kWh) de eletricidade por ano

A China aprovou a construção do que promete ser a maior hidrelétrica do mundo, dando início a um projeto ambicioso na borda leste do planalto tibetano e que pode afetar milhões de pessoas na Índia e em Bangladesh.



A barragem ficará localizada no curso inferior do Rio Yarlung Zangbo e poderá produzir 300 bilhões de quilowatts-hora (kWh) de eletricidade por ano, segundo estimativa fornecida pela Power Construction Corp of China em 2020.

O volume mais que triplicaria a capacidade projetada de 88,2 bilhões de kWh da Barragem das Três Gargantas, atualmente a maior do mundo, na China central.

O projeto desempenhará um papel importante no cumprimento das metas de pico de carbono e neutralidade de carbono da China. Além disso, deve estimular indústrias relacionadas, como engenharia, e a criação de empregos no Tibete.

Uma seção do rio tem uma queda de 2 mil metros em um curto espaço de 50 quilômetros, oferecendo enorme potencial hidrelétrico, bem como desafios de engenharia únicos.

O desembolso para a construção da barragem, incluindo custos de engenharia, também deve eclipsar a barragem das Três Gargantas, que custou 254,2 bilhões de yuans (US$ 34,83 bilhões). O valor inclui o reassentamento de 1,4 milhão de pessoas deslocadas e foi mais de quatro vezes a estimativa inicial de 57 bilhões de yuans.

Índia e Bangladesh levantam preocupações

As autoridades não indicaram quantas pessoas o projeto do Tibete deslocaria e como isso afetaria o ecossistema local, um dos mais ricos e diversos do planalto. Mas, de acordo com as autoridades chinesas, os projectos hidroeléctricos no Tibete, que segundo eles detêm mais de um terço do potencial hidroeléctrico da China, não teriam um impacto significativo no ambiente ou no abastecimento de água a jusante.

No entanto, Índia e Bangladesh levantaram preocupações sobre a barragem, já que o projeto pode alterar não apenas a ecologia local, mas também o fluxo e o curso do rio rio abaixo.

O Yarlung Zangbo se transforma no rio Brahmaputra ao deixar o Tibete e flui para o sul, em direção aos estados de Arunachal Pradesh e Assam, na Índia, e finalmente para Bangladesh.

A China já começou a geração de energia hidrelétrica nos trechos superiores do Yarlung Zangbo, que flui do oeste para o leste do Tibete. O país está planejando mais projetos rio acima.

Veja também

Loteria Vai apostar na Mega da Virada? Veja a probabilidade de você ganhar