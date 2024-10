China reafirma que estuda impor tarifas para carros, carnes de porco e latícinios da UE

A- A+

A China reafirmou, nesta terça-feira, 8, que conduz investigações antidumping e compensatórias sobre carne suína, subprodutos suínos e laticínios relevantes importados da União Europeia (UE). Veículos fabricados pela UE também estão na lista de produtos sob análise para a aplicação de medidas protecionistas.

Em comunicado citando fala do porta-voz do Ministério do Comércio, a China afirmou que as investigações ocorrem de acordo com a lei e visam proteger, plenamente, os direitos de todas as partes interessadas. O objetivo é estabelecer uma decisão justa.

A China estuda ainda medidas como o aumento das tarifas sobre veículos importados com motores de grande cilindrada. Quanto maior a cilindrada, maior a potência que o motor do carro oferece e, por consequência, maior o seu consumo de combustível.

"A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar firmemente os direitos e interesses legítimos das indústrias e empresas chinesas", disse o porta-voz.

O país asiático anunciou nesta terça-feira que planeja impor tarifas antidumping provisórias sobre o conhaque europeu.

Paralelamente, a China apresentou um pedido de consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as tarifas adicionais e medidas de licença de importação da Turquia para carros elétricos e outros veículos.

A Turquia impôs uma tarifa adicional de 40% sobre carros elétricos e outros veículos importados da China e estabeleceu restrições às licenças de importação.

"Esta medida discriminatória viola as regras da OMC e constitui uma abordagem protecionista típica. Instamos a Turquia a respeitar os seus compromissos relevantes na OMC e a corrigir imediatamente as suas práticas erradas", enfatizou o representante do governo da China em outro comunicado.

Veja também

Turismo SeTur instala placas para rota turística em homenagem a Dom Helder Câmara