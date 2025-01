A- A+

MERCADO China suspende recepção de soja brasileira Dois navios embarcados com a oleaginosa brasileira foram impedidos de entrar no país asiático por inconformidades fitossanitárias

A China suspendeu a recepção de soja brasileira em seus portos após navios não atenderem a requisitos fitossanitários. Geralmente, quando há este tipo de embargo, requisitos como ausência de pragas, níveis de contaminantes ou padrões de qualidade não são alcançados de acordo com as regras locais.

O Brasil é o maior exportador do planeta de soja. O país asiático o maior comprador do mundo, com fatia de 60% dos negócios globais. No ano passado, a China importou mais de 74 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil.

Segundo a agência Reuters, a entrada do grão brasileiro no país está suspensa há pelo menos duas semanas. No último dia 14, novas remessas enviadas do Brasil foram barradas por autoridades chinesas.

Em relatório, a XP afirmou que até dois navios que continham a soja de “gigantes do agro” tiveram problemas de qualidade, mas que uma empresa de porte pequeno do Paraná também teria sido afetada.

“A suspensão é real, mas não impacta os embarques de soja do Brasil, que servem normalmente via outras entidades”, disse em relatório os analistas Leonardo Alencar, Pedro Fonseca, Samuel Isaak.

Procurada, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) ainda não respondeu ao pedido de comentário da reportagem.

