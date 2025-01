A- A+

TECNOLOGIA Chineses avaliam vender TikTok a Musk para escapar da proibição do app nos EUA Pequim está envolvida na busca de uma saída para a rede social de US$ 40 bi não ser banida do país que será governado novamente por Trump, que tem bilionário como aliado

Autoridades chinesas estão avaliando uma possível alternativa que envolve Elon Musk adquirir as operações americanas do TikTok caso a empresa não consiga evitar uma polêmica proibição do aplicativo de vídeos curtos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram à agência Bloomberg.

Sob um dos cenários discutidos pelo governo chinês, a plataforma X de Musk — anteriormente Twitter — assumiria o controle do TikTok nos EUA e operaria as empresas juntas, disseram as fontes.

Com mais de 170 milhões de usuários nos EUA, o TikTok poderia reforçar os esforços da X para atrair anunciantes. Musk também fundou uma empresa separada de inteligência artificial, a xAI, que poderia se beneficiar dos grandes volumes de dados gerados pelo TikTok.





Autoridades em Pequim preferem fortemente que o TikTok permaneça sob a propriedade da ByteDance Ltd., disseram as fontes, e a empresa está contestando a iminente proibição com um recurso na Suprema Corte dos EUA. No entanto, os juízes indicaram durante os argumentos em 10 de janeiro que provavelmente manterão a lei que afasta a possibilidade de uma empresa chinesa por trás da rede social em solo americano.

Altos funcionários chineses já começaram a debater planos de contingência para o TikTok como parte de uma discussão ampla sobre como lidar com o futuro governo de Donald Trump, que assume em 20 de janeiro, sendo um deles envolvendo Musk, afirmaram fontes, que pediram anonimato para revelar discussões confidenciais, à agência Bloomberg.

Um acordo de alto nível com um dos aliados mais próximos de Trump tem certo apelo para o governo chinês, que deve ter alguma influência sobre a venda final do TikTok, disseram as fontes. Musk investiu mais de US$ 250 milhões na reeleição de Trump e foi indicado para um papel importante na melhoria da eficiência governamental após a posse do republicano.

Ainda não há consenso

As autoridades chinesas ainda não chegaram a um consenso definitivo sobre como proceder, e as deliberações são preliminares, disseram as fontes. Não está claro quanto a ByteDance sabe sobre as discussões do governo chinês ou se o TikTok e Musk foram envolvidos. Também não está claro se Musk, TikTok e ByteDance já mantiveram conversas sobre os termos de um possível acordo.

Musk e seus representantes não responderam aos pedidos de comentário da Bloomberg. Em abril, Musk postou que acredita que o TikTok deveria permanecer disponível nos EUA. "Na minha opinião, o TikTok não deveria ser proibido nos EUA, mesmo que tal proibição possa beneficiar a plataforma X", escreveu ele na X. "Fazer isso seria contrário à liberdade de expressão. Não é o que os EUA representam."

Representantes da ByteDance e do TikTok também não responderam às mensagens buscando comentários. A Administração do Ciberespaço da China e o Ministério do Comércio da China, agências governamentais que poderiam estar envolvidas nas decisões sobre o futuro do TikTok, também não responderam aos pedidos de comentário.

Algoritmo do TikTok poderia ser um agrado a Trump

As conversas em Pequim sugerem que o destino do TikTok pode não estar mais sob controle exclusivo da ByteDance, disseram as fontes. Autoridades chinesas reconhecem que enfrentarão negociações difíceis com o governo Trump sobre tarifas, controles de exportação e outras questões, e veem as negociações sobre o TikTok como uma potencial área de reconciliação.

O governo chinês possui uma chamada "ação dourada" em uma afiliada da ByteDance que lhe dá influência sobre a estratégia e as operações da empresa. O TikTok afirma que esse controle se aplica apenas à subsidiária chinesa Douyin Information Service Co. e não afeta as operações da ByteDance fora da China. No entanto, as regras de exportação da China impedem que empresas chinesas vendam seus algoritmos de software, como o que é fundamental para o TikTok.

Como o governo chinês teria que aprovar uma venda que inclua o valioso mecanismo de recomendação do TikTok, ele tem uma voz significativa em qualquer possível acordo.

App vale ao menos US$ 40 bi nos EUA

As operações americanas do TikTok podem ser avaliadas entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões, estimaram os analistas da Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh e Damian Reimertz, no ano passado. Esse é um valor substancial, mesmo para a pessoa mais rica do mundo.

Não está claro como Musk poderia realizar tal transação, se exigiria a venda de outros ativos ou se o governo dos EUA aprovaria. Ele pagou US$ 44 bilhões pelo Twitter em 2022 e ainda está pagando empréstimos significativos.

Musk tem uma reputação positiva entre muitos funcionários da ByteDance na China, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Ele é visto como um empreendedor de muito sucesso, que tem experiência em interagir com o governo chinês por meio de seus negócios com a Tesla Inc., acrescentou a fonte.

Os líderes da ByteDance afirmaram repetidamente que sua prioridade é lutar contra a legislação americana que exige que a empresa, sediada em Pequim, venda ou encerre as operações nos EUA por questões de segurança nacional. Os advogados do TikTok argumentaram que a legislação viola as leis de liberdade de expressão sob a Primeira Emenda da Constituição.

A maioria dos juízes da Suprema Corte sugeriu que as preocupações com a segurança têm prioridade sobre a liberdade de expressão, embora ainda não tenham emitido uma decisão formal.

Trump diz que quer 'salvar' o aplicativo

O presidente eleito Trump, que toma posse em 20 de janeiro, buscou adiar a proibição do TikTok — que entra em vigor em 19 de janeiro — para que ele possa trabalhar nas negociações. Ele disse que quer "salvar" o aplicativo, e há especulação de que ele possa tomar uma ação de última hora para contornar a proibição.

Na prática, separar os negócios do TikTok nos EUA seria altamente complexo, afetando acionistas na China e nos EUA. Advogados do TikTok argumentaram na Suprema Corte que separar as partes americanas do produto seria "extraordinariamente difícil."

Musk está bem posicionado

Além de ser um dos principais apoiadores e conselheiros de Trump, Musk está em uma posição de influenciar as relações entre China e EUA como a pessoa mais rica do mundo, com negócios que operam nas duas maiores economias globais.

A Tesla, onde Musk é CEO, construiu uma extensa fábrica em Xangai em 2019 e desde então expandiu a instalação, tornando-a a maior base de produção da empresa. Esse esforço ajudou a Tesla a aumentar sua participação de mercado na China, apesar da forte concorrência local, e a construir boas relações com as autoridades governamentais.

Enquanto Trump está montando sua nova administração com figuras duras em relação à China, como o indicado para secretário de Estado, senador Marco Rubio, Musk se posicionou contra algumas políticas comerciais recentes relacionadas à China, incluindo as tarifas da administração Biden sobre veículos elétricos chineses.

Indefinição sobre venda forçada

Ainda não está claro se o TikTok nos EUA seria vendido em um processo competitivo ou se a venda seria organizada pelo governo. O bilionário Frank McCourt e o investidor de "Shark Tank" Kevin O’Leary fazem parte de uma proposta por meio do Project Liberty para adquirir o TikTok, que O’Leary afirmou ter discutido com Trump.

No passado, a Microsoft já tentou adquirir a empresa, assim como a Oracle, que possui uma parceria tecnológica profunda com a companhia chinesa. O ex-secretário do Tesouro de Trump, Steve Mnuchin, também chegou a dizer que pretendia comprar a empresa.

Uma alternativa para o TikTok seria transferir seus usuários existentes nos EUA para um aplicativo similar — com uma marca diferente — como uma possível forma de evitar a proibição, disse uma das fontes. Não está claro quão eficaz seria essa estratégia.

Uma pessoa próxima à empresa, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade da estratégia, afirmou antes da audiência na Suprema Corte que a batalha legal continua sendo o foco dos principais executivos. Eles preferem continuar lutando nos EUA a vender o TikTok US e ceder o controle de forma definitiva.

