"Cibermagnata": quem é o chefe da CrowdStrike que pediu desculpas por 'apagão global'

O cibermagnata chefe da CrowdStrike pediu desculpas nesta sexta-feira pela interrupção de serviços informáticos pelo mundo após uma "atualização defeituosa" de um software da empresa de segurança cibernética.

Em entrevista à rede NBC, George Kurtz lamentou o impacto causado a companhias aéreas, passageiros, canais de televisão e outros setores.

— Lamentamos profundamente o impacto que causámos aos clientes, aos viajantes e a qualquer pessoa afetada, incluindo nas nossas empresas — afirmou George Kurtz. — Sabemos qual é o problema... e resolvemos o problema. Pode levar algum tempo para que alguns sistemas se recuperem, mas é nossa missão garantir que todos os [serviços para todos os] clientes sejam totalmente recuperados.

De acordo com dados em tempo real da Forbes, George Kurtz era dono na manhã desta sexta-feira de uma fortuna estimada em US$ 3,4 bilhões, o equivalente a R$ 18,8 bilhões, na cotação atual.

Ele foi apontado como a 1.033ª pessoa mais rica do mundo no ranking da revista de 2024.

O CEO Kurtz foi quem fundou a Crowdstrike, uma empresa líder de mercado na proteção contra ataques de hackers e de inteligência contra ameaças cibernéticas.

O site da companhia o descreve como "um especialista em segurança, autor, empresário e palestrante reconhecido internacionalmente".

A CrowdStrike abriu capital em 2019, mas Kurtz manteve 5% das ações.

O "cibermagnata" soma 30 anos de experiência no segmento. Kurtz fundou em 1999 a Foundstone, voltada para produtos e serviços de segurança. Ele chegou a ser CTO (diretor-chefe de tecnologia) da McAfee, depois que a gigante comprou a Foundstone, em 2004.

Kurtz é autor de um dos livros de segurança mais vendidos de todos os tempos: "Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions".

Segundo a Forbes, o CEO é bacharel em Ciência pela Universidade Seton Hall, de Nova Jersey, e enriqueceu por conta própria. Kurtz é casado e tem dois filhos, com quem mora em Paradise Valley, no estado americano do Arizona.

Apagão global

Um dos maiores apagões cibernéticos registrados nos últimos anos afetou várias atividades nesta sexta-feira (19) ao redor do planeta, incluindo companhias aéreas internacionais, bancos, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações.

A falha, provocada pela atualização de um programa antivírus, também atingiu as "operações virtuais" dos Jogos Olímpicos de Paris, informou o comitê organizador do evento, uma semana antes da cerimônia de abertura de 26 de julho.

Em uma notificação publicada no seu site, a empresa americana Microsoft informou que os problemas começaram na quinta-feira às 19h GMT (16h de Brasília) e afetaram os usuários da Azure, sua plataforma na nuvem, que tem a proteção do software de cibersegurança CrowdStrike Falcon.

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, afirmou que os clientes foram afetados por uma "falha encontrada em uma atualização de conteúdo dos usuários do Windows".

"O problema foi identificado, isolado e uma correção foi aplicada", escreveu Kurtz nas redes sociais X e LinkedIn.

