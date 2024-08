A- A+

NEGÓCIOS Ciel Tower: veja imagens do hotel mais alto do mundo que está sendo construído em Dubai Serão 1040 quartos e 150 suítes com um deck de observação na cobertura de vidro, que será a principal atração de Dubai

Dubai nunca deixa de surpreender com seus megaprojetos. Um dos mais recentes a atrair a atenção tanto do mundo imobiliário quanto dos curiosos e amantes da arquitetura é o Ciel Tower, um projeto de hotel de última geração que exigirá um investimento estimado em US$ 544 milhões e que está sendo construído na marina da cidade.

O edifício, cujo design é tão original quanto impressionante, consiste em duas grandes torres com fachada de vidro, ligadas por um átrio que parece se elevar cerca de 300 metros acima do solo.

O complexo, que quando concluído terá cerca de 366 metros de altura (distribuídos em 82 andares), contará com mais de 1.040 quartos, 150 suítes de primeira qualidade e oferecerá serviços premium para os viajantes que visitarem suas instalações.

As comodidades incluirão o Ciel Observatory & Lounge no 81º andar e um distinto Sky Terrace na cobertura com piscina de borda infinita e bar.

Piscina do Ciel Tower tem borda infinita - Imagem: divulgação

O último andar se tornará um ímã para turistas locais e internacionais, e uma das principais atrações será o deck de observação no telhado de vidro. “Não só você poderá desfrutar das melhores vistas de Dubai, mas também poderá apreciar o céu mágico do nascer ao pôr do sol.

Por trás desse projeto está não apenas o First Group, mas também a China Railway Construction Corporation, a segunda maior empresa de construção e engenharia do mundo em termos de receita.

O Norr Group de Dubai, responsável pelo projeto do edifício, afirma que “o posicionamento no local e a massa total da torre oferecem vistas em todas as direções. Esculpidas de forma abstrata em metal e vidro, as formas curvas são suavemente refletidas no pôr do sol”.

Enquanto isso, o design interior desta estrutura de vidro é inspirado na filosofia japonesa chamada Wabi-sabi, que se baseia na valorização da beleza imperfeita e efêmera oferecida pelos objetos provenientes da natureza humana.

Ciel Tower - Imagem: divulgação

Antes mesmo de sua abertura, o complexo já começou a receber reconhecimento, destacando-se os seguintes prêmios: Melhor Arquitetura Hoteleira Internacional, Melhor Arquitetura Hoteleira da Arábia e Melhor Arquitetura Residencial de Grande Altura na Arábia.

Além disso, o projeto foi premiado com o primeiro lugar em quatro categorias principais nos Prêmios África & Arábia Property Awards 2019-2020: Arquitetura Hoteleira; Construção e Design de Novos Hotéis; Desenvolvimento Comercial de Grande Altura; e Arquitetura Residencial de Grande Altura.

No momento em que abrir suas portas, o Ciel Tower - que exigirá cerca de 12.000 metros cúbicos de concreto e mais de 3.000 toneladas de aço - se tornará o hotel mais alto do mundo, superando o hotel Gévora, situado na Sheikh Zayed Road, nos Emirados Árabes Unidos.

