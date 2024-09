CNU: entenda como vai ser a prova de títulos e por que é importante já reunir documentos

A- A+

Como nem todos os concursos públicos contam com provas de título, até mesmo os concurseiros de carteirinha podem ter dúvidas sobre como vai funcionar essa etapa do Concurso Nacional Unificado (CNU).

Presente no processo seletivo de alguns dos cargos oferecidos, ela pode ser uma boa oportunidade de aumentar sua nota e ter mais chances de conquistar uma vaga como servidor público. Isso vale inclusive para algumas vagas do Bloco 8 - Nível Intermediário.

A prova de títulos é uma etapa classificatória — mas não eliminatória — em que os candidatos que passaram nas outras fases devem encaminhar documentos que comprovem cursos, pós graduações, ou até experiências profissionais na área.

Ela pode valer 5% ou 10% do total da nota final, dependendo do órgão e cargo da vaga. E a vantagem é que o candidato com mais títulos pode acabar ficando na frente de quem não possui o mesmo nível de experiência ou formação.

Para Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, a prova de títulos pode ser essencial para a classificação do candidato.

Mas ele ressalva que nem a redação nem a titulação podem mudar tanto a realidade de quem está muito atrás em cargos para os quais há centenas de candidatos.

— A prova teve 20 questões de conhecimentos básicos. Só os títulos podem valer até 10 pontos, então você já teria metade dos pontos conquistados em conhecimentos básicos, por exemplo. Se um aluno que teve 70% de pontuação na prova conseguir esses 10%, que é o valor máximo que os títulos podem ter na nota final, ele teria 80% de pontuação, o que pode mudar sua classificação — explica ele.

Quem pode participar da entrega de títulos?

Todos os candidatos que passarem na etapa das provas do CNU vão poder entregar títulos, independente de estarem inicialmente em posição dentro do número de vagas ou não, até porque as classificações podem mudar de acordo com os títulos.

Isso desde que o cargo para qual o participante está concorrendo conte com a prova de títulos, o que pode ser conferido a partir do edital.

O que vale como título no CNU?

— Tem pelo menos dois tipos de título. Um é o que a gente chama de acadêmico, que é o de pós-graduação, mestrado e doutorado. Já o de experiência profissional é aquele do candidato que tem algum tempo na prestação de serviço específico daquele cargo. Ou seja, se é um cargo de administração pública e a pessoa trabalhou por alguns anos nisso. E a fórmula é mais ou menos a cada ano trabalhado, você tem 0,5 de pontos, até o máximo de 20 anos — diz Cambuy.

Experiência na iniciativa privada também conta

Erick Alves, professor do Direção Concursos, explica que os títulos de experiência profissional são uma inovação do CNU, já que é algo que não aparece geralmente em concursos.

— E essa experiência não é só na administração pública, mas pode ser também na iniciativa privada, alguns cargos preveem isso. Foi uma forma que o governo encontrou de trazer para os cargos pessoas com alguma experiência profissional — explica.

Também contam títulos a produção acadêmica, técnica e cultural, e qualquer tipo de atividades comprovadas, como participação em palestras, artigos e livros publicados, produção de relatórios técnicos e até a organização de shows.

Quais documentos são necessários?

Para títulos acadêmicos, é necessário entregar diplomas e declarações comprobatórias, e para títulos profissionais são aceitos documentos como carteira de trabalho, termo de posse, contrato de prestação, recibo de pagamento, entre outros.

Todos os documentos apresentados para comprovar experiência profissional devem ser emitido por uma autoridade competente do órgão ou empresa e conter a data de início e de término do trabalho realizado.

É importante que o candidato se atente a como vai funcionar a prova de títulos para cada um dos cargos aos quais está concorrendo, já que podem ter regras diferentes de pontuação e talvez seja necessário enviar documentos diferentes para cada uma dessas vagas

. É possível conferir os quadros de atribuição de pontos para a avaliação de títulos no Anexo VI de cada um dos editais, disponíveis aqui.

Qual é a data de entrega dos documentos?

O resultado provisório da prova sai no dia oito de outubro, e a entrega dos títulos já se inicia no dia seguinte (9/10), e vai até o dia 10/10.

— São apenas dois dias, então não dá nem tempo de você pensar se vai ter condições de passar ou não. É melhor o candidato já separar os documentos pra quando sair o resultado já estar tudo pronto para fazer o encaminhamento. Havendo a hipótese de você ter sua redação corrigida, você já tem que estar prevenido, porque no dia seguinte já tem que entregar os títulos — alerta Cambuy.

Por que já começar a se preparar?

O professor Erick Alves acredita que o ideal é que o participante já comece a preparar os documentos desde agora, ainda que falte mais de um mês para sua entrega.

— Às vezes você fez um curso já há algum tempo e aí pode procurar e acabar não encontrando esse diploma e eventualmente tendo que pedir uma cópia para a instituição, o que pode demorar. A questão da experiência profissional também, às vezes precisa pedir algum tipo de declaração para comprovar isso. Então é importante já ir juntando todos esses documentos agora, mesmo sem saber como foi sua nota.

