CERTAME CNU: governo decide em fevereiro se fará nova edição do concurso unificado em 2025 Ministra da Gestão afirma que decisão dependerá de balanço final e do Congresso

O governo federal decidirá, apenas em fevereiro, se fará ou não uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2025, afirmou, nesta segunda-feira, a ministra de Orçamento e Gestão, Esther Dweck.

Uma definição a respeito depende de alguns fatores, como os recursos orçamentários a serem aprovados pelo Legislativo e o resultado final do primeiro CNU.

— Em princípio, temos intenção de fazer (o CNU). Mas só veremos isso em fevereiro — disse a ministra.

No âmbito do Congresso Nacional, é preciso conhecer o espaço orçamentário que permita, por exemplo, estabelecer a quantidade de vagas.

Já o prazo de divulgação do balanço final do concurso realizado em 2024, previsto anteriormente para novembro último, foi prorrogado para 11 de fevereiro, devido a um acordo judicial firmado pela União com o Ministério Público Federal, Advocacia-Geral da União e a banca organizadora da seleção, a Fundação Cesgranrio.

Com isso, foi feita a reintegração de candidatos que não preencheram corretamente o cartão de resposta e incluída a exigência de títulos para o cargo de analistas técnicos de políticas sociais (ATPS) e a ampliação do número de correções para cotistas negros.

