Pecuária Com 1.300 animais vendidos, Agropecuária Vila Rica recebe leilões Vila Rica e Agrocorte O evento foi realizado no último sábado (28) em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Com movimentação em negócios de R$ 4 milhões e 1.300 animais vendidos, foram realizadas, no último sábado (28), a 5ª edição do Leilão Vila Rica e a 1ª edição do Leilão Agrocorte, na Agropecuária Vila Rica, localizada em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O evento reuniu cerca de 450 pessoas de setores do agronegócio. Com apoio do Grupo EQM, o encontro foi promovido pela Agropecuária Vila Rica, comandada por José Adolfo Pessoa de Queiroz Neto e Frederico Pessoa de Queiroz; BC Agropecuária, do proprietário Beto Coutinho; e EGR Agropecuária, de Edval Júnior.

Evento reuniu representantes do agronegócio (foto: Divulgação)

De acordo com José Adolfo, o leilão foi prestigiado e o grupo gestor ficou bastante satisfeito com os resultados obtidos.

“Fizemos bons negócios. O evento foi muito bem programado, muito organizado e prestigiado pelos setores do agronegócio. Os patrocinadores acreditaram no projeto da Agropecuária Vila Rica de maneira que nós ficamos bastante satisfeitos com os resultados”, afirmou.

O faturamento de R$ 4 milhões, segundo o pecuarista, ficou dentro das expectativas. Ele ressaltou que o mercado está em alta no momento.

“O mercado está favorável e na fase de recuperação. Estamos saindo do ciclo de baixa para o de alta, de maneira que foi importante essa data da realização do Leilão da Vila Rica, justamente na virada do ciclo”, destacou José Adolfo.

Crescimento do setor

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2023, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mensurou que o valor de produção no Estado chegou na marca de R$ 5 bilhões.

Os produtos de origem animal atingiram R$ 4,5 bilhões, e os itens da aquicultura foram responsáveis por R$ 558 milhões. Além disso, o rebanho bovino comercializado atingiu um valor de mais de R$ 2 milhões.

Outros eventos

Com público esperado de 500 pessoas, o Parque Senador Paulo Guerra, em Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, recebe o 2º Leilão Agrocorte, edição de confraternização, no dia 7 de dezembro. De acordo com a organização, serão comercializados de 1.500 a 1.800 animais.

“A empresa Agrocorte, que é a promotora, representada pela Agropecuária Vila Rica, BC Agropecuária e EGR Agropecuária, já anunciou que nós vamos promover um novo leilão no dia 7 de dezembro de 2024, no Parque de Exposição, na cidade de Carpina”, reiterou o pecuarista.

Ainda segundo José Adolfo, muitos pecuaristas, produtores rurais e empresas do agronegócio estão aderindo ao projeto do Leilão Agrocorte.

“Obtivemos um bom resultado na Vila Rica e, com certeza, vai haver a mesma repercussão nesse leilão que nós vamos fazer. A receptividade no momento é muito boa. Eu recebi ligações de vários pecuaristas elogiando os leilões, agradecendo, mostrando a força do agronegócio de Pernambuco, de maneira que a gente fica bastante entusiasmado e fortalecido em promover uma nova edição”.

Em nome do grupo que realiza o evento, José Adolfo agradeceu a participação dos pecuaristas e patrocinadores.

“Queremos agradecer demais a força do Grupo EQM. Temos uma parceria importante. Nos fortalece e nos engrandece bastante ter o grupo patrocinando nos nossos eventos”, acrescentou.

