Com a Reforma Tributária, o que vai ficar mais caro e o que vai ficar mais barato?

A- A+

Como a Reforma Tributária vai aumentar os preços dos produtos? Na votação do projeto na Câmara que regulamenta a reforma, parlamentares aprovaram uma série de exceções no texto que ampliam a lista de itens na cesta básica, isentos de impostos, e concederam descontos a outros alimentos, como salmão e atum.

Além disso, a tributação dos remédios ficará menor, com mais produtos na alíquota reduzida em 60%, como antigripais. Com esse desconto, esses produtos pagarão 10,6% de imposto.

Na cesta de compras, o consumidor deve ter alívio em uma gama de produtos. Do filé mignon passando pela costeleta de porco e a tilápia, as carnes ficarão isentas de impostos. Mas o almoço de domingo, com bacalhau e lagostim, ainda vai sair pela alíquota-padrão (26,5%).

De última hora, os parlamentares incluíram também queijos como muçarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão e queijo do reino ficarão isentos.





Já a cerveja e o vinho tendem a ficar mais caros, pois foram incluídos no Imposto Seletivo, o chamado imposto do pecado, que terão alíquota maior que a padrão.

Eletrodomésticos tendem a ficar mais em conta

Mas os alimentos não são os únicos itens afetados. A proposta que busca simplificar o nó tributário no país deve ter impacto sobre produtos industriais, segundo especialistas.

De acordo com Paulo Henrique Pêgas, professor do MBA em Gestão Tributária da Fipecafi, produtos atualmente tributados com o IPI devem ficar mais em conta. Isso inclui eletrodomésticos, como fogão, geladeira, freezer e micro-ondas, além de roupas, equipamentos esportivos, entre outros.

— Esses produtos têm imposto definido em cima do preço de venda, além disso, incide imposto sobre imposto, o que dá uma alíquota de 34%. Se ainda houver cobrança de IPI, como nos eletrodomésticos, o total chega a 48% no modelo atual. Com a reforma, vai cair para 26,5% — diz Pêgas.

Ele explica que hoje a tributação é feita "por dentro", o que significa que o valor do imposto já está incluído no preço total do produto ou do serviço. E não é um valor adicional. Assim, a base para incidir o imposto é o valor de venda da mercadoria. Com a reforma, o imposto será calculado a partir do preço de custo, com alíquota básica de 26,5%.

Serviços e contas de consumo devem subir

Em relação ao preço dos serviços, a expectativa é que fiquem mais caros. Pêgas cita saneamento, contas de água e luz, além de serviços profissionais como os de advogados e arquitetos, que tendem a encarecer.

— Para uma pessoa física contratar um advogado para ações pessoais, como um divórcio, é provável que esse tipo de serviço tenha um aumento elevado. Porque o advogado hoje tem uma tributação menor, isso deve aumentar um pouco e logicamente ele vai repassar para o preço do serviço - afirma.

Ele explica que esses profissionais pagam um total de 8,65% em tributos hoje, considerando PIS e Cofins. Com a Reforma Tributária, a alíquota será de 18,5%.

Já serviços de educação podem ficar mais baratos, pois terão alíquota reduzida.

Veja também

moeda Dólar recua em linha com exterior