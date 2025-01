A- A+

OURO Com alta do ouro, Rolex sobe preço e relógios vão a quase R$ 300 mil Marca suíça costuma reajustar valores todos os anos, no dia 1º de janeiro. Em 2025, aumento para modelos de metais preciosos foi de 8%

A Rolex, maior marca de relógios de luxo suíços, aumentou os preços de alguns de seus modelos mais famosos após a valorização do ouro em 2024. A empresa, sediada em Genebra e controlada por uma fundação suíça que leva o nome de seu cofundador Hans Wilsdorf, começou o ano elevando os preços em até 8% em modelos feitos de metais preciosos.

A partir do dia 1º deste mês, um Day-Date de ouro amarelo com mostrador preto de 40 milímetros passou a custar € 44.200 (o equivalente a R$ 284 mil), acima dos € 41.000 (R$ 264 mil) anteriores, segundo o site da Rolex na França.

Um GMT-Master II de ouro amarelo custa agora € 44.600 (R$ 287 mil), acima dos € 41.300 (R$ 265,7 mil) anteriores.





A Rolex geralmente reajusta os preços uma vez por ano, no dia 1º de janeiro. Esses aumentos podem refletir a demanda por produtos de luxo premium, os custos de materiais e mão de obra, além da inflação. O ouro registrou em 2024 sua maior valorização anual em 14 anos, subindo mais de 28%.

Um porta-voz da Rolex em Genebra não quis comentar sobre as mudanças de preço.

Os aumentos deste ano são maiores do que os do ano passado. A Rolex elevou os preços de alguns modelos de metais preciosos em cerca de 4% no Reino Unido no início de 2024.

A maior marca de relógios de luxo do mundo produz mais de um milhão de unidades por ano, com vendas acima de 10 bilhões de francos suíços (US$ 11 bilhões ou R$ 68,1 bilhões), de acordo com estimativas de analistas.

Jatinhos, grifes, casas de luxo pagas à vista: Elite do agro lidera alta da renda dos mais ricos no país

Os aumentos de preços em 2025 para modelos de aço foram menos agressivos. Um Cosmograph Daytona de aço agora custa € 16.000 (R$ 103 mil), acima dos € 15.500 (R$ 99,7 mil) de 2024. O preço de um relógio de mergulho Submariner sem mostrador de data subiu cerca de 1,6%, para € 9.500 (R$ 61,1 mil).

