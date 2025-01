Com aporte de R$ 21,4 milhões, Neoenergia e Governo de Pernambuco inauguram subestação em Petrolina

A- A+

A Neoenergia e o Governo de Pernambuco inauguraram, nesta quinta-feira (30), a Subestação Petrolina III, localizada no município de Petrolina, no Sertão do São Francisco. A instalação faz parte de um plano de investimentos de R$ 5,1 bilhões, previsto para o período de 2024 a 2028. Com um aporte de R$ 21,4 milhões, a nova subestação tem como objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de energia para aproximadamente 85 mil moradores da região.

A solenidade de inauguração contou com a presença da governadora do Estado, Raquel Lyra, do prefeito de Petrolina, Simão Durando, do diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues, e do presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

A Subestação Petrolina III está construída em uma área de 1,8 mil m² e é uma das mais modernas da Neoenergia no Brasil. A nova unidade possui uma potência instalada de 26,6 MVA e está ligada, inicialmente, a uma linha de subtransmissão e cinco circuitos de média, que reforçarão o sistema elétrico da região. Em 2026, uma segunda linha de alta tensão será energizada e mais cinco circuitos devem ser construídos, o que permite duplicar a potência da subestação.

“Este é um reforço que o Governo faz, junto com a Neoenergia, já antecipando a demanda da população, garantindo confiabilidade ao sistema às mais de 85 mil pessoas que moram ou trabalham na região e que serão beneficiadas. São R$ 21,4 milhões investidos nessa subestação dentro dos R$ 5,1 bilhões que serão aplicados pela companhia em todo o Estado até 2028, garantindo segurança energética e promovendo o desenvolvimento socioeconômico de quem vive e empreende em Pernambuco”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A Neoenergia sempre está muito atenta aos movimentos econômicos em nossa área de concessão. Historicamente, Petrolina tem apresentado um crescimento elevado, e se consolida como dos principais polos industriais e do agronegócio de Pernambuco. A nova subestação não só reforça o atendimento das atuais cargas como se antecipa a futuras necessidades. Em suma, Petrolina III traz mais resiliência ao sistema e condições de suportar o crescimento pelos próximos anos”, afirmou o presidente Saulo Cabral.

O investimento da Neoenergia na subestação Petrolina III promove o desenvolvimento socioeconômico da região. Com a incorporação da nova estrutura e reforço do sistema elétrico, a cidade estará ainda mais preparada para receber novos investimentos de diversos segmentos da economia, sejam grandes parques industriais ou empresas de médio porte. Isso significa mais infraestrutura e recursos financeiros circulando na economia e uma maior geração de empregos.

A nova subestação está dotada de equipamentos com tecnologia de ponta e automatização, que permitem o monitoramento e a gestão do empreendimento à distância, diretamente do Centro de Operações Integradas (COI), no Recife.

“Inauguramos mais uma subestação na área urbana em Petrolina que se tornou a única cidade, fora da Região Metropolitana do Recife, com quatro unidades para suprir a necessidade local. Vale lembrar que no último ano inauguramos outras três subestações, em Araripina, no Recife e em Garanhuns, o que demonstra um olhar da empresa para todo o Estado”, destacou o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

As obras estruturadoras entregues pela Neoenergia Pernambuco têm a finalidade de contribuir com o crescimento econômico do Estado. Até o final de 2028, a distribuidora entregará pelo menos mais nove novas subestações, aumentando a qualidade e a oferta de energia para os pernambucanos.

