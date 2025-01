Rui Costa diz que governo vai fazer 'conjunto de intervenções' para conter preços dos alimentos

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo irá fazer um conjunto de intervenções para abaixar o preço dos alimentos.



O tema foi uma das principais cobranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião ministerial de segunda-feira, quando o petista pediu para ministros que apresentem já nos próximos dias medidas para mitigar a inflação dos alimentos.

As ações deverão ser debatidas em reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Agricultura (Carlos Fávaro), do Desenvolvimento Agrário (Paulo Teixeira) e da Fazenda (Fernando Haddad).

— Vamos fazer algumas reuniões para buscar um conjunto de intervenções para o barateamento dos alimentos — declarou Rui, acrescentando:



— No final ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados com a mesma pauta. A rede sugeriu algumas medidas e vamos implementá-las agora no primeiro bimestre.

A inflação elevada é tida por integrantes do governo como um dos fatores mais importantes para a queda de popularidade da gestão de Lula.

Alimentos e bebidas formam juntos a categoria que liderou a inflação de dezembro medida pelo IPCA, com alta de 1,18%. O índice fechou o mês em 0,52%. Em 2024, a alimentação em casa ficou 8,23% mais cara, de acordo com o IBGE.

Na reunião de segunda, conforme o Globo mostrou, Lula teria afirmado que concorda com a visão de Haddad sobre o aumento dos preços: de que a inflação se deve primordialmente à economia aquecida.



A subida de preço no ano passado, na visão da equipe econômica, se deve também a fatores conjunturais, como eventos climáticos extremos, a desvalorização cambial, e aumento da demanda externa por produtos como carne e café.

