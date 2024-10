A- A+

Negócios Com inteligência artificial, faturamento da Meta cresce 19% no terceiro trimestre Mas projeção de despesas para o quarto trimestre não agrada Wall Street

A Meta Platforms anunciou nesta quarta-feira um faturamento de US$ 40,6 bilhões no terceiro trimestre, avanço de 19% na comparação com igual período do ano passado. A estimativa dos analistas era de US$ 40,3 bilhões.O CEO Mark Zuckerberg creditou os investimentos em inteligência artificial da empresa pelo aumento da receita.

A controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp registrou lucro de US$ 15,69 bilhões no período, alta de 35,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Diluído por ação, o lucro passou de US$ 4,39 para US$ 6,03, acima dos US$ 5,21 estimados pelo mercado.

“Prevemos que nossas despesas de capital para o ano de 2024 estarão na faixa de US$ 38-40 bilhões, atualizadas em relação à faixa anterior de US$ 37-40 bilhões”, disse Susan Li, CFO da Meta, em um comunicado.

As receitas com publicidade da Meta Platforms chegaram a US$ 39,88 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 18,5% na comparação anual.

A Reality Labs, divisão que cuida dos negócios de metaverso da companhia, tiveram um faturamento de US$ 270 milhões, avanço de 28,6%.

A Meta Platforms anunciou ainda uma projeção de vendas mais fortes do que o esperado para o quarto trimestre, além de divulgar melhorias de IA em seu principal negócio de publicidade. Mas isso não foi suficiente para satisfazer Wall Street.

A Meta disse aos investidores que a receita para o trimestre atual ficaria entre US$ 45 bilhões e US$ 48 bilhões. Os analistas esperavam uma receita de US$ 46 bilhões para o quarto trimestre. As ações da empresa caíram quase 2% no pregão pós-mercado com essa informação.

No balanço, a companhia diz que “continua monitorando um cenário regulatório ativo”, nos EUA e na União Europeia particularmente, o que pode “impactar significativamente” os negócios e resultados financeiros da Meta.

Zuckerberg tem repetidamente elogiado os grandes investimentos da empresa em IA, o que tem ajudado a mudar a percepção dos investidores sobre a gigante de mídia social. As ações da Meta subiram mais de 67% este ano no fechamento do mercado na quarta-feira, tornando-a uma das ações com melhor desempenho no S&P 500.

Os principais produtos de IA da Meta incluem vários modelos de linguagem grandes usados para alimentar bots de bate-papo, um assistente de IA incorporado em seus vários aplicativos sociais e óculos inteligentes com IA.

Embora muitos dos investimentos em IA de longo prazo do Meta ainda estejam a anos de contribuir com uma receita significativa, o Meta tem se apoiado nos avanços para melhorar a segmentação de anúncios e as recomendações de conteúdo, que tiveram um impacto mais imediato nos resultados dos negócios.

O gigante das mídias sociais tornou-se rapidamente uma potência em inteligência artificial por si só, ao lado de empresas como a Microsoft, Google e Amazon.

As ações da Meta subiram 66% no acumulado do ano e 26% nos últimos três meses. Para fins de comparação, as ações da Amazon subiram 25% nos últimos três meses, enquanto as ações do Google subiram 21%. O preço das ações da Microsoft, por sua vez, subiu 15% durante o mesmo período.

