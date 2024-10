A- A+

tecnologia Receita da Microsoft atinge US$ 65,5 bi no trimestre, acima do esperado Lucro por ação também superou estimativas. Resultado mostra a força do negócio em nuvem

A Microsoft divulgou nesta quarta-feira os resultados do primeiro trimestre fiscal, superando as estimativas e mostrando a força de seus negócios em nuvem. A gigante de tecnologia teve um lucro por ação de US$ 3,30 sobre uma receita de US$ 65,6 bilhões. Os analistas esperavam um lucro por ação de US$ 3,10 e uma receita de US$ 64,5 bilhões.

Em igual período do ano passado, a empresa divulgou lucro por ação de US$ 2,99 sobre uma receita de US$ 56,5 bilhões.

A receita da nuvem comercial, que inclui as vendas de serviços de nuvem, foi de US$ 38,9 bilhões, em comparação com as expectativas de US$ 38,1 bilhões.

Investidores e analistas aguardavam sinais de que suas grandes apostas em inteligência artificial estão valendo a pena e quanto mais a empresa espera gastar com tecnologia daqui para a frente.

A Microsoft é uma das maiores beneficiárias do boom da IA, graças aos bilhões que investiu em sua infraestrutura de nuvem e na OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. Mas a OpenAI não tem sido exatamente um modelo de estabilidade, com a empresa se desfazendo de uma série de executivos seniores no último ano, enquanto busca se transformar em um negócio com fins lucrativos.

A gigante de tecnologia também está lidando com a crescente concorrência de empresas como a Amazon, a Alphabet, controladora do Google, e a Salesforce (CRM), que desenvolveram ou estão desenvolvendo seus próprios rivais da OpenAI.

As ações da Microsoft subiram cerca de 30% nos últimos 12 meses. As ações da Alphabet, controladora do Google, subiram 41%, enquanto as ações da Amazon subiram 49% durante o mesmo período.

Veja também

Taxação Câmara derruba taxação de previdência privada em herança