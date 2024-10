Lucro da Tesla supera estimativas para o terceiro trimestre

A- A+

A Tesla superou as estimativas de Wall Street para os lucros do terceiro trimestre, refletindo uma recuperação na demanda pelos veículos elétricos da empresa.

Nesta quarta-feira, a empresa divulgou lucro ajustado de US$ 0,72 por ação para o trimestre, acima da estimativa média dos analistas.



O resultado final foi impulsionado por um aumento nas vendas de automóveis para US$ 20,02 bilhões, em comparação com os US$ 19,63 bilhões do ano anterior, e por margens mais sólidas.

A Tesla também disse que espera alcançar um leve crescimento nas entregas de veículos para o ano inteiro.

As ações subiram 9,41% no pregão estendido de Nova York após a divulgação.

