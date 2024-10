A- A+

Google Receita do Google superam estimativas no 3ºtrimestre fiscal, impulsionados pelos negócios em nu A gigante das buscas divulgou um lucro por ação de US$ 2,12 sobre uma receita de US$ 88,27 bilhões

A Alphabet estreou hoje a temporada de resultados trimestrais que devem ser de grandes lucros para os gigantes de tecnologia dos EUA. O lucro da controladora do Google no terceiro trimestre fiscal superou as estimativas dos analistas, uma vez que seus negócios em nuvem continuam a se expandir.

A gigante das buscas divulgou um lucro por ação de US$ 2,12 sobre uma receita de US$ 88,27 bilhões. Os analistas previam um lucro por ação de US$ 1,83 sobre uma receita de US$ 86,44 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A receita de publicidade chegou a US$ 65,85 bilhões, em comparação com as expectativas dos analistas de US$ 65,5 bilhões, e acima dos US$ 59,65 bilhões do mesmo período do ano anterior.

As ações da Alphabet não se moveram por meses, ficando atrás de seus pares do grupo das sete grandes Magnificent Seven, enquanto os investidores lutam para avaliar os riscos que a empresa enfrenta. É difícil acreditar que os resultados de terça-feira vão dissipar essas preocupações.

Os lucros da empresa-mãe do Google mostram que as tendências de crescimento de longo prazo permanecem intactas.

As ações da Alphabet subiram 2,2% nos últimos seis meses, o desempenho mais fraco entre as big techs. Nesta terça, no pregão regular em Nova York, os papéis avançaram 1,9%.

Mas mesmo um relatório positivo pode ser ofuscado por preocupações sobre o custo não quantificado de ações antitruste, uma dor de cabeça que tem pressionado as ações e as tornado baratas entre as grandes empresas de tecnologia.

Além disso, haverá um exame minucioso para saber se a participação dominante da Alphabet no mercado de buscas na Internet está em risco devido a outros participantes em IA.

Veja o que Wall Street estava esperando para algumas das métricas mais significativas da Alphabet no terceiro trimestre fiscal da empresa, de acordo com dados da Bloomberg:

Receita: US$ 86,44 bilhões, contra US$ 76,69 bilhões em igual trimestre de 2023.

Lucros ajustado por ação: US$ 1,83, contra US$ 1,55 no terceiro trimestre de 2023.

Receita do negócio de nuvem: US$ 10,79 bilhões (US$ 8,41 bi em 2023)

Receita com anúncios: US$ 65,5 bilhões (US$ 59,65 bi em 2023).

Veja também

AVIAÇÃO Brasil é quarto país no ranking mundial de voos domésticos