Porto Com o investimento de R$ 60 milhões, Porto do Recife participa do primeiro leilão de portos de 2024 Porto do Recife terá três áreas leiloadas, REC 08, REC 09 E REC 10

O Porto do Recife vai participar do primeiro leilão promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos de 2024, onde serão colocados para arrendamento três áreas localizadas do ancoradouro pernambucano. O leilão acontece nesta quarta-feira (21). O presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, participa da solenidade. Além do Porto do Recife, os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também terão áreas portuárias leiloadas.

A licitação para aquisição dos lotes será realizada na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, às 14h, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Segundo o edital, as áreas colocadas à disposição dos investidores serão o REC 08, que possui área de 7.150 m² e é destinada a granéis sólidos vegetais, tendo como principais cargas o malte, o trilho e o milho, e investimento previsto de R$ 51 milhões de reais; o REC 09 com 7.800 m², destinada a granéis sólidos e cargas gerais, com o investimento de R$ 2,2 milhões; e o REC 10, com área totalizando 4.400 m² e com o valor de investimento esperando de R$ 3 milhões.

Os terminais serão arrendados no modelo simplificado com prazo de no máximo 10 anos sem possibilidade de prorrogação. O segundo bloco de leilões de 2024 está previsto para o mês de setembro. Além de amplificar a atividade logística para o escoamento da produção agrícolas, os arrendamentos vão colaborar com o desenvolvimento econômico nas regiões portuárias, melhoria da infraestrutura dos terminais, e com a abertura de novos postos de trabalho.

