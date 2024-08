A- A+

mundo Como Pavel Durov, fundador do Telegram, passou de "Mark Zuckerberg da Rússia" a preso em Paris A veia antissistema de Pavel Durov o ajudou a criar uma das maiores plataformas online do mundo, que enfatiza a liberdade de expressão, mas também colocou um alvo em suas costas

Mais de uma década atrás, quando a Rússia pressionou Pavel Durov a fechar as páginas de políticos da oposição em um site semelhante ao Facebook que ele havia criado, o empreendedor de tecnologia respondeu online postando uma foto atrevida de um cachorro vestindo um moletom com a língua de fora.

“Resposta oficial dos serviços de inteligência ao pedido de bloqueio de grupos”, escreveu ele sem se desculpar.

Treze anos depois, a veia antissistema de Durov parece tê-lo metido em uma nova rodada de problemas com as autoridades. No sábado, ele foi preso na França como parte de uma investigação sobre atividade criminosa no Telegram, a ferramenta de comunicação online que ele fundou em 2013, que havia se tornado uma plataforma global definida por sua abordagem não intervencionista para policiar como os usuários se comportavam.





Na segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron se referiu à prisão de Durov e disse que o país estava "profundamente comprometido com a liberdade de expressão", mas que "em um estado governado pelo Estado de direito, as liberdades são mantidas dentro de uma estrutura legal, tanto nas redes sociais quanto na vida real".

A prisão de Durov causou uma tempestade de fogo, transformando-o em um herói popular entre aqueles preocupados com a liberdade de expressão e a censura governamental, especialmente porque o escrutínio do conteúdo online aumentou globalmente. Elon Musk, o dono do X, e Edward Snowden, o contratante de inteligência americano que fugiu para a Rússia após revelar informações confidenciais, estavam entre aqueles que correram em defesa de Durov. A hashtag #FreePavel se espalhou na X enquanto o debate se acirrava sobre a obscura intersecção entre tecnologia e liberdade de expressão.

O Telegram disse em uma declaração no domingo que obedece às leis da União Europeia. “É absurdo alegar que uma plataforma ou seu proprietário são responsáveis pelo abuso dessa plataforma”, disse a empresa.

O Telegram há muito tempo é sustentado pelo ethos antiautoridade de Durov e seu comprometimento com a liberdade de expressão. Um devoto tecno-otimista com um talento para trollar autoridades online, o homem de 39 anos disse que acredita fortemente que os governos não devem censurar o que as pessoas dizem ou fazem na internet.

Essa máxima orientadora ajudou o Telegram a se tornar um aplicativo de bate-papo popular para russos, iranianos e outros que vivem sob governos autoritários. Mas a abordagem laissez-faire de Durov para policiar a plataforma também atraiu terroristas, extremistas, traficantes de armas, golpistas e traficantes de drogas.

O sigilo supera o policiamento mais rigoroso da fala online, ele disse. “A privacidade, em última análise, é mais importante do que nosso medo de que coisas ruins aconteçam, como terrorismo”, ele postou em 2015.

“Para ser verdadeiramente livre, você deve estar pronto para arriscar tudo pela liberdade”, escreveu Durov no Instagram em 2018, abaixo de uma foto sua em cima de um cavalo no deserto.

Em suas contas pessoais de mídia social, as postagens de Durov mostram um estilo de vida eclético. Em uma postagem recente, ele afirmou que foi pai de mais de 100 filhos biológicos em 12 países como doador de esperma nos últimos 15 anos. Ele disse que estava compartilhando as informações para ajudar a desestigmatizar o tópico, acrescentando que primeiro doou esperma para ajudar um amigo que lutava contra a infertilidade e que planejava "abrir o código-fonte" de seu DNA.

Mas a maior prioridade de Durov é o Telegram. Em 2014, ele deixou a Rússia em meio ao crescente escrutínio de seus serviços de segurança e eventualmente se mudou para Dubai, onde disse que o governo não interferiria em seus negócios. Desde então, ele tem lutado com a Apple e os principais governos sobre controles de conteúdo. O Telegram enfrentou proibições temporárias ou permanentes em 31 países, de acordo com a Surfshark, uma fabricante de software VPN usado para evitar bloqueios de internet.

Em uma entrevista com Tucker Carlson que foi ao ar em abril, Durov acusou o Federal Bureau of Investigation de tentar contratar um programador do Telegram para que o governo dos EUA pudesse obter acesso aos dados do usuário. Durante a entrevista, uma das primeiras em anos, ele sentou-se em frente a uma estante que continha duas esculturas de cadeiras, uma coberta de facas e a outra com falos — uma aparente alusão a uma piada de prisão russa.

Nascido em 1984 na União Soviética, Durov se mudou com sua família quando tinha 4 anos para o norte da Itália. Seu irmão, Nikolai, um gênio da matemática que se tornou diretor de tecnologia do Telegram, foi destaque na televisão italiana resolvendo equações cúbicas. No início dos anos 1990, após o colapso da União Soviética, os Durovs retornaram a São Petersburgo, onde Pavel e Nikolai participaram de competições de matemática para jovens e codificaram em um computador IBM que a família havia trazido da Itália.

Na faculdade em São Petersburgo, um amigo mostrou a Durov uma versão inicial do Facebook, fundada por Mark Zuckerberg . Inspirado, ele decidiu fazer sua própria versão. O Vkontakte, um serviço que ele iniciou em 2006, dominou a Rússia em poucos anos. Também atraiu a atenção do Kremlin, que exigiu informações sobre os usuários do Vkontakte.

Durov disse que começou a desenvolver o Telegram para ser uma forma mais segura de comunicação depois que as forças de segurança russas apareceram em seu apartamento por volta de 2011. Durov, que ainda administrava o Vkontakte enquanto desenvolvia o Telegram, disse que o governo acabou lhe dando um ultimato: entregar dados sobre os usuários do Vkontakte ou perder o controle da empresa e ser forçado a deixar o país.

“Eu escolhi o último”, disse ele.

Em uma publicação no Telegram após a prisão de Durov neste fim de semana, Dmitri A. Medvedev , ex-primeiro-ministro da Rússia, disse que o empresário "queria ser um homem brilhante do mundo que vive bem sem uma pátria", mas "ele calculou mal". Durov, no entanto, sempre seria russo, escreveu Medvedev, e "portanto, imprevisível e perigoso".

Às vezes, a veia antigovernamental de Durov se tornava sombria. Em 2013, ele atropelou um policial russo em uma Mercedes em São Petersburgo; ele estava fugindo de uma blitz de trânsito após dirigir na calçada para contornar um engarrafamento, de acordo com um ex-funcionário do Telegram e um briefing de inteligência do Kremlin visto pelo The New York Times. Durov escreveu mais tarde em sua página do Vkontakte na época: "Quando você atropela um policial, é importante dirigir para frente e para trás para que toda a polpa saia", de acordo com o documento do briefing.

Em um incidente de 2012, Durov e outros funcionários da Vkontakte jogaram centenas de rublos dobrados como aviões de papel da janela dos escritórios da empresa em São Petersburgo, resultando em uma briga de rua.

Desde que rejeitou a Rússia, Durov tem vivido itinerantemente cercado por engenheiros do Telegram. Ele muda de local a cada poucos meses, disseram ex-funcionários. Ele passou um tempo em Barcelona, Bali, Berlim, Helsinque e São Francisco, mesmo quando fez a sede formal do Dubai Telegram. Ele continua sendo um líder de engenharia sério, frequentemente obcecado com os recursos do aplicativo em detrimento de ganhar dinheiro ou moderar atividades criminosas, disseram ex-funcionários.

Durov tem cidadania dos Emirados Árabes Unidos e da França, de acordo com o Telegram. Embora viaje em jato particular, ele disse que evita comprar coisas, mantendo centenas de milhões de dólares em sua conta bancária e Bitcoin para garantir que ele possa ser livre. A Bloomberg estimou seu patrimônio líquido em mais de US$ 9 bilhões.

“Eu preferiria tomar decisões que influenciassem a forma como as pessoas se comunicam em vez de escolher a cor dos assentos na casa”, disse ele na entrevista com Carlson.

O Telegram está agora se aproximando de um bilhão de usuários em todo o mundo, tornando-o maior que o X. O Telegram funciona como um aplicativo de mensagens, semelhante ao WhatsApp, mas ele também hospeda grupos com até 200 mil usuários, com recursos de transmissão que ajudam pessoas e grupos a compartilhar visualizações com públicos ainda maiores. O serviço é particularmente popular na Ucrânia, Brasil, Indonésia, Índia e Rússia.

À medida que o uso do Telegram explodiu, a mão leve de Durov para policiar o conteúdo atraiu críticas. Formuladores de políticas, autoridades policiais e pesquisadores de segurança disseram que o aplicativo havia se tornado um paraíso para desinformação, propaganda terrorista, extremismo de extrema direita, tráfico de drogas, pornografia infantil e vendas de armas.

Ao longo dos anos, o Telegram retirou alguns conteúdos, como material de abuso sexual infantil ou postagens explicitamente destinadas a incitar a violência, mas as autoridades muitas vezes ficaram frustradas com a falta de cooperação de Durov. Outros levantaram preocupações de que o Telegram mantém laços com o governo russo, que suspendeu a proibição do serviço em 2020. Especialistas em segurança também alertaram que a ferramenta, que não usa os mesmos padrões de criptografia de aplicativos como o Signal, não é tão segura quanto a empresa diz.

Na segunda-feira, promotores franceses disseram que Durov estava detido como parte de uma investigação aberta no mês passado sobre crimes relacionados a pornografia infantil, fraude, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Autoridades francesas notaram a falta de cooperação do Telegram com as autoridades. Durov permanece sob custódia, o que pode ser estendido até quarta-feira.

Durante anos, Durov evitou amplamente o escrutínio público que seus colegas do Vale do Silício enfrentavam. Enquanto Zuckerberg, Sundar Pichai do Google e Shou Chew do TikTok foram chamados para testemunhar perante o Congresso, Durov e seus engenheiros mantiveram e atualizaram o Telegram enquanto estavam em movimento. Em um ponto, eles lançaram uma atualização de produto de um barco no Sudeste Asiático que tinha apenas conectividade limitada, disse um ex-funcionário.

No Instagram, Durov ocasionalmente posta fotos brilhantes de um estilo de vida idílico, feito para as mídias sociais. Um fã de exercícios que incentiva os seguidores a não beber álcool com fotos de si mesmo sem camisa.

Ao lado de uma foto recente dele mergulhando em uma banheira de gelo, ele citou Marco Aurélio: "Um homem deve ficar de pé, não ser mantido de pé por outros." Em outra postagem, ele participou de um jogo chamado #PutinShirtlessChallenge, para zombar das postagens online do líder russo sem camisa.

“Se você é russo, tem que se juntar ao #PutinShirtlessChallenge (ou enfrentar o esquecimento). Duas regras de Putin — sem photoshop, sem pumping. Caso contrário, você não é um alfa”, ele escreveu.

Em junho, Durov discutiu seus planos de verão. Enquanto outros estavam de férias, ele disse que viajaria para a Ásia Central, onde o Telegram era popular, para aprender como ele era usado lá.

Mesmo assim, ele disse que a França estava em sua mente.

“Está ficando mais quente em Dubai, e meus amigos estão indo para lugares chiques como o sul da França”, ele escreveu. “Como cidadão francês, concordo que a França é o melhor destino de férias.”

