ORKUT Como recuperar fotos do Orkut? Veja passo a passo simples para resgatar as memórias perdidas na rede Vídeos com tutoriais viralizaram no TikTok e outras plataformas nesta semana

O Orkut foi uma das primeiras plataformas que tomou conta da internet, no início dos anos 2000. Desativada em 2014, a rede carrega, para seus milhões de antigos usuários, uma dose de nostalgia e memórias, que podem ser recuperadas.

Uma série de vídeos em outras redes sociais, como TikTok e X, tem viralizado na última semana, com tutoriais de como encontrar as antigas fotos postadas no Orkut.

Já nos últimos anos de Orkut, muitos usuários apagaram os dados registrados na rede, e migraram para o Facebook. No entanto, para quem não deletou as imagens salvas na plataforma, é possível que algumas delas — ou todas — ainda estejam salvas no Google Fotos.

Pode parecer fácil, mas para ter acesso aos arquivos, é preciso lembrar o e-mail e a senha da conta utilizada no Orkut. A rede era filiada do Google e, por isso, a empresa ainda tem acesso aos dados por meio do Gmail.

Veja o passo a passo para recuperar suas fotos do Orkut:

- Lembre-se das suas informações de login do Orkut (e-mail e senha);

- Faça login no Google Fotos ou Gmail utilizando estes dados. (O seu e-mail não precisa ser, necessariamente, cadastrado no domínio Gmail. Basta utilizar o endereço ligado à sua conta da época);

- Assim que acessar a página principal do site, as imagens devem estar lá;

- Este registro pode disponibilizar fotos que não apareceram para quem realizou o backup do Orkut, após o fim da plataforma.

