TECNOLOGIA Como saber se alguém está ignorando suas mensagens no WhatsApp Há maneiras de saber se alguém visualizou suas mensagens sem respondê-las no aplicativo da Meta

Atualmente, são poucas as pessoas que não usam aplicativos de mensagens, e um dos favoritos, especialmente no Brasil, é o WhatsApp. Além de texto, ele permite compartilhar mensagens de voz, imagens, vídeos, áudios, adesivos, gifs e até mesmo documentos.

Uma das funcionalidades do app são as confirmações de leitura, que permite saber se um contato abriu a mensagem que foi enviada. Porém, elas podem ser desativadas, o que gera a dúvida se a pessoa realmente não viu a mensagem ou se está ignorando o remetente.





Como saber se você está sendo ignorado no WhatsApp

Há várias maneiras de descobrir se a pessoa não quis responder sua mensagem no WhatsApp. As mais óbvias são as confirmações de leitura e o tempo da última conexão. No entanto, alguns usuários "ocultam" essas preferências por questões de privacidade. Mas, de qualquer forma, há alternativas para saber essas informações, por exemplo:

Enviar uma mensagem de voz: assim como as confirmações de leitura (aqueles tracinhos ), as mensagens de voz mudam para azul quando o destinatário as ouve, mesmo que a confirmação de leitura esteja desativada. Dessa forma, você pode verificar se a pessoa está ignorando você ou não.

Enviar uma foto de visualização única: quando você envia uma imagem ou vídeo de visualização única, o WhatsApp mostra se o destinatário já a abriu. Se a pessoa não responder às mensagens e abrir a foto, isso pode ser um indício de que ela está ignorando você.

Envie uma mensagem para grupos comuns: se você compartilha um bate-papo do WhatsApp com essa pessoa, envie uma mensagem para verificar se ela se conectou recentemente. Basta pressionar e manter pressionada a mensagem, ir para "info" e verificar se ela leu a mensagem.

Faça upload de uma atualização de status: a pessoa pode abrir acidentalmente sua atualização de status, uma função semelhante aos stories do Instagram, mas do WhatsApp, e você pode confirmar que ela está usando o aplicativo, mas não quer responder.

O que significam os tracinhos do WhatsApp

Entender as confirmações de leitura não é difícil; na verdade, elas nos ajudam a saber se alguém está nos ignorando. Embora pareçam um tormento, é importante decifrar o significado de seu status, pois eles não permanecem sempre os mesmos: mudam de cor e de número.

De acordo com a central de ajuda do WhatsApp:

Uma marca de verificação (um tracinho) cinza: significa que a mensagem foi enviada corretamente. Isso também significa que a outra pessoa está off-line e não a recebeu.

Dois tracinhos cinzas: a mensagem foi entregue com sucesso ao telefone do destinatário.

Duas marcas de verificação azuis: o destinatário leu sua mensagem e, se ele não responder, essa é a maior confirmação de que ele não quer responder a você.

