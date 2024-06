A- A+

Sustentabilidade Compesa divulga resultado de concurso educativo socioambiental A iniciativa visa promover a sustentabilidade e é uma parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco

A Companhia Pernambucana de Saneamento divulgou na última quinta-feira (20), a lista dos ganhadores do Concurso Cultural Desafio Educativo Socioambiental. A iniciativa, que está no seu segundo, visa promover a educação ambiental para professores e alunos através da criação de materiais ligados a preservação e uso racional da água.

O evento de culminância do concurso, parceria com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, acontece no próximo dia 4 de julho para celebração dos ganhadores. As categorias para o desafio foram divididas para grupos de professores e alunos do ensino fundamental e médio da Rede Estadual.

Fotografia: destinada para os (as) professores (as) da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco;

Vídeo Reels: destinada para os (as) alunos (as) do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco;

Vídeo Reels: destinada para os (as) alunos (as) do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.

Dos ganhadores:

Na categoria de fotografia para professores: Deivson Augusto da Silva Vieira, da Escola de Referência Professora Jandira de Andrade Lima, em Limoeiro; Claudinea da Silva Carvalho, da Escola de Referência em Ensino Médio Nossa Senhora de Lourdes, em Solidão e Alexandre Cipriano da Silva, da Escola de Referência em Ensino Médio Dom Vital, em Recife.

Na categoria vídeo reels para alunos do ensino fundamental 2: Laryssa Araújo de Oliveira, da Escola Nelson Araújo em Exu; Daniel Ferreira Santos Lima, do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco Anexo I, em Petrolina e Pedro Yago Santos da Silva, da Escola Edwiges de Sá Pereira, em Recife.

Na categoria vídeo reels para alunos do ensino médio: Evellyn Beatriz Brasilino de Lima, da Escola de Referência em Ensino Médio Dantas Barreto, em Paulista; João Vitor Ferreira Costa, da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, em Recife e Andreza de Souza Silva, da Escola Técnica Estadual Deputado Afonso Ferraz, em Floresta.

