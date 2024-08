A- A+

Concurso Concurso do BNDES recebe 121 mil pedidos de inscrição Prazo para garantir a participação na prova terminou na segunda-feira, dia 19, com 71 mil inscrições confirmadas

Com um pico de procura no último dia, o concurso público do BNDES recebeu 121,4 mil pedidos de inscrição. Apenas na segunda-feira, dia 19, último dia de inscrições, foram registrados 33,6 mil pedidos, informou o banco, em nota. Do total de pedidos, 71 mil foram confirmadas.

As inscrições são confirmadas após o pagamento da taxa devida, de R$ 110, ou a comprovação do direito à isenção. O número final de inscritos, portanto, será conhecido apenas após a verificação de todos os pagamentos — a taxa pode ser paga via Pix ou boleto bancário, que têm prazo de pagamento, no máximo, até a quarta-feira, dia 21.

O concurso oferece 150 vagas para preenchimento imediato. Outros 750 candidatos serão selecionados para formação de cadastro de reserva — considerando o total de mil vagas, a relação candidato/vaga, levando em conta as inscrições confirmadas, fica em 52,2 interessados por posto de trabalho.

Com benefícios, quase R$ 25 mil por mês

A demanda pelo concurso tem sido elevada desde o início do período de inscrições. Além do salário inicial de R$ 20.900 mensais, os benefícios, que podem chegar a R$ 4 mil por mês, são um chamariz.

A conta inclui auxílio refeição de R$ 2.000 por mês e assistência educacional de até R$ 1.600 para cada filho até 18 anos.

O atual plano de cargos e salários do BNDES prevê que a remuneração base pode chegar a R$ 35.000, conforme promoções por desempenho.

