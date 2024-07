Conecta Multimodal promoverá intercâmbio e networking para profissionais da logística e indústria

A- A+

A feira Multimodal Nordeste, de 6 a 8 de agosto no Recife Expo Center, já faz a sua estreia trazendo oportunidade de atualização profissional sobre temas importantes para o setor como multimodalidade, tecnologia, ESG, Reforma Tributária e finanças. O debate acontecerá durante o workshop Conecta Multimodal em um espaço voltado ao conteúdo integrado à feira com patrocínio do Cone Multimodal.

Segundo Pedro Macedo, da Comissão Organizadora do Conecta Multimodal, serão três palestras e um painel por dia, totalizando nove palestras e três painéis durante a Multimodal Nordeste 2024. “As discussões serão no entorno do tema do evento com temas de cabotagem, intermodalidade, multimodalidade, além da parte de tributos e impostos”, afirma.

O espaço do painel será para até 60 pessoas com inscrições no valor de R$ 100/dia. Pedro explica que o painel se propõe a trocar experiências e conhecimento, trazendo discussões importantes para o Nordeste, considerando que até então as feiras de logística só aconteciam no Sudeste e Sul do País. “Então a importância é a gente conseguir colocar uma feira importante dessa área, desse segmento aqui em Pernambuco, que afinal de contas é como se fosse o centro de uma logística da região Nordeste. Estamos numa equidistância para Fortaleza e para Salvador, que são os outros grandes mercados, e isso traz essa importância para nós aqui em Pernambuco para desenvolver, implementar, implantar e esperar que essa feira se torne um marco todos os anos nos eventos de logística do País”, completa.

Profissionais do setor que queiram se atualizar sobre esse e outros temas podem conferir a Multimodal Nordeste 2024 que já está com credenciamento aberto no site https://multimodalnordeste.com.br/ .

“A feira acontecerá no Pavilhão Sul do Recife Expo Center com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 250 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região”, comenta o sócio diretor da Multimodal, Domênico Carneiro.

O evento tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da NEQ Empilhadeiras, apoio da Mais Vida Cobertura Médica e Travelex Bank, além do apoio institucional da Associação Nordestina de Logística (Anelog), da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), da Rede CIN e as federações FIEPE, FIEA, FIEPB, FIEPI, FIERN e FIEB.



LOCAL - O Recife Expo Center está sendo erguido em uma área total de 7 mil m². Terá um pavilhão com 4.100 m², um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro das atualizações do Recife Expo Center (@recifeexpocenter) e o site www.recifeexpocenter.com.br

Serviço:

Data: 6 a 8 de agosto de 2024

Horário: 14h às 20h

Local: Recife Expo Center – Pavilhão Sul

Endereço: Cais Santa Rita, 46, São José, Recife – PE.

Instagram: https://www.instagram.com/feiramultimodalne

Site: https://multimodalnordeste.com.br/

Confira a programação:

6 de agosto - Intermodalidade e Multimodalidade

(15h - 15h30) Intermodalidade e Multimodalidade: Pernambuco e o Nordeste

(16h - 16h30) Cabotagem: Ganhos em escala

(17h - 17h30) Cadeia do E-commerce

(Painel 18h - Fim 19h) Logística integrada e Multimodalidade

7 de agosto - Tecnologia

(15h - 15h30) Cluster de inovação de logística e manufatura

(16h - 16h30) Tecnologia aplicada na redução de risco na logística

(17h - 17h30) Tecnologia aplicada na Infraestrutura e multimodalidade na gestão logística de cargas

(Painel 18h - Fim 19h) Tecnologia impulsionando a logística: Foco em Resultado

8 de agosto - ESG/Reforma Tributária (IVA)/Finanças

(15h - 15h30) Desmistificando ESG

(16h - 16h30) Novo Custo Brasil (Reforma Tributária - IVA)

(17h - 17h30) Smart Money

(Painel 18h - Fim 19h) Desafios financeiros na logística

Inscrições: https://multimodalnordeste.com.br/conecta-multimodal/

Acesse multimodalnordeste.com.br , use o cupom MULTIMODALFP e faça o seu credenciamento gratuito.

Veja também

Receita Federal Imposto de Renda: consulta a terceiro lote de restituição do IR 2024 começa nesta quarta (24)