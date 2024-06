Confiança dos empresários industriais de Pernambuco disparou em maio, aponta FIEPE

A- A+

Pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) identificou um avanço de 6,9 pontos percentuais no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI). A análise apontou um crescimento de 51,1 para 58,0 pontos, número alcançado pela última vez em fevereiro deste ano e em novembro de 2022, período pós-pandemia.



De acordo com o economista da FIEPE, Cézar Andrade, o ICEI permanece no patamar acima dos 50 pontos, o que indica que os empresários permanecem confiantes desde maio de 2023.

O crescimento do ICEI foi impactado principalmente pelo índice de expectativas, que cresceu 7,4 pontos percentuais.



“As recentes quedas da taxa Selic, que reduzem a dificuldade de acesso a crédito, somados à divulgação do Programa Nova Indústria Brasil, contribuíram para o avanço da confiança do empresário da indústria pernambucana com relação ao futuro”, comentou Andrade, frisando que o mesmo movimento aconteceu no País, cuja variação positiva foi de 0,7%, chegando aos 52,2 pontos.



Já sobre o Índice de Condições Atuais, que

detém a percepção dos empresários da indústria sobre a situação corrente dos negócios, o estudo apontou um avanço de 5,9%, atingindo 54,6 pontos, voltando ao cenário de confiança, após um mês de resultado negativo.



A avaliação dos empresários com relação às condições atuais de maneira geral foi impactada por conta do resultado das médias e grandes empresas, que avançaram 7,8 e 5,9 pontos, respectivamente. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o índice cresceu 5,2 pontos. No entanto, para o cenário Nacional, o índice cresceu 1,3%, porém, ainda se encontra abaixo da linha divisória de 50 pontos.

