ESTADOS UNIDOS Conheça local em Nova York que paga mais de R$ 50 mil para você se mudar para lá e veja requisitos Assistência financeira, no entanto, só é oferecida àqueles que desejam mudar, mas que estejam indo de uma distância superior a 482km

Em um esforço para atrair novos residentes, Rochester, no estado americano de Nova York, lançou o programa Greater ROC Relocate, oferecendo até nove mil dólares (cerca de R$ 51 mil) em subsídios aos proprietários de imóveis. Segundo a rede CNBC, este incentivo procura encorajar o deslocamento para esta cidade, oferecendo assistência financeira àqueles que desejam mudar vindos de uma distância superior a 482km.

É importante mencionar que o programa Greater ROC Relocate foi concebido para apoiar aqueles que se mudam para Rochester, um processo que deve ser concluído no prazo de seis meses após a aceitação no projeto. Além disso, para se qualificar, os candidatos devem ter mais de 18 anos e também estar autorizados a trabalhar nos EUA. Até o momento, mais de 32 trabalhadores remotos já aproveitaram esse incentivo, segundo informações disponibilizadas no site da cidade.





Assistência adicional para compradores

Além do incentivo principal, Rochester oferece diversos programas de assistência ao comprador que visam facilitar a compra de uma casa para quem atende aos seguintes requisitos:

Programa de Subsídio para Compra de Casa – Este programa oferece até US$ 3.000 (cerca de R$ 17 mil) para ajudar nos custos de fechamento para compradores de primeira viagem que atendam aos requisitos de renda estabelecidos pelo programa.

Programas SONYMA – A Agência de Hipotecas e Financiamento do Estado de Nova York oferece dois programas principais: Alcançando o Sonho e Baixa Taxa de Juros. Ambos foram projetados para ajudar os compradores a encontrar a casa desejada com pagamentos acessíveis.

Programa Home Buyers Dream – Este programa oferece subsídios para pagamento inicial e custos de fechamento para compradores de casas pela primeira vez que ganham 80% ou menos da renda média da área (AMI). Está disponível para compradores em Nova York, Nova Jersey, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA.

Neighborhood Assistance Corporation of America – Concentra-se em fornecer acesso à habitação a preços acessíveis e assistência de compra para compradores com pouco crédito. O objetivo é fortalecer as comunidades urbanas e rurais por meio da aquisição de casa própria.

Empréstimos residenciais VA – A Administração de Veteranos (VA) oferece benefícios de garantia de empréstimos residenciais para membros elegíveis do serviço militar, veteranos e cônjuges sobreviventes. Isto permite condições de empréstimo favoráveis através de credores privados.

Federal Housing Administration – Oferece empréstimos hipotecários garantidos que permitem aos compradores obter condições favoráveis e acesso à habitação a preços acessíveis.

Programa de Empréstimo Garantido para Casa Unifamiliar – Este programa apoia compra, construção, reabilitação ou melhoria de casas em áreas rurais elegíveis, oferecendo financiamento a 100% e eliminando a necessidade de um pagamento inicial para aqueles que se qualificam.

