DESFILE Campeã do ''BBB 20'', Thelminha vai desfilar na semana de moda de Nova York Thelma Assis faz sua estreia nas passarelas internacionais pela grife do estilista manauara Mauricio Duarte

Thelma Assis, a Thelminha, vai desfilar na New York Fashion Week, a badalada semana de moda americana. A campeã do Big Brother Brasil 2020 faz sua estreia nas passarelas internacionais na próxima quarta-feira, 11 de setembro, pela grife do estilista manauara Mauricio Duarte.

Indígena do povo Kaixana, o estilista homenageia suas raízes com a nova coleção Muiraquitã. A médica e influenciadora vestirá as criações de Duarte no desfile coletivo da Fashion Designers of Latin America (FDLA), destinado a apresentar designers e marcas emergentes da América Latina ao mundo.

A modelo indígena Emilly Nunes também participa do desfile.

