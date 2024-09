A- A+

TECNOLOGIA Conheça o carro elétrico blindado mais rápido do mundo; veja fotos O sedã, considerado indestrutível, atinge uma velocidade máxima de 320 km/h

A empresa norte-americana US Armor Group apresentou a nova versão do Lucid Air Sapphire, que promete ser indestrutível e se destaca por sua velocidade máxima de 320 km/h, o que faz deste o carro elétrico blindado mais rápido do mundo.



O modelo, segundo o site Electrek, é desenvolvido especialmente para chefes de estado e executivos de alto escalão.

Equipado com vidros à prova de balas, o carro oferece proteção contra diversos tipos de armamentos, incluindo disparos de um .44 Magnum.









A blindagem de nível militar aplicada às portas e ao restante do veículo é composta por um material dez vezes mais resistente que o aço balístico, mas cinco vezes mais leve, o que permite ao sedã manter sua agilidade.

Mesmo com o acréscimo de 175 quilos em relação ao modelo padrão, o veículo mantém um desempenho impressionante — Foto: Reprodução / US Armor Group

Mesmo com o acréscimo de 175 quilos em relação ao modelo padrão, o veículo mantém um desempenho impressionante. Seus três motores elétricos geram uma potência de 1.250 cavalos, permitindo que o carro acelere de 0 a 96 km/h em menos de 2 segundos.

A pequena redução na velocidade máxima — de 330 km/h para 320 km/h — não compromete o status do modelo como o sedã elétrico mais rápido da categoria, de acordo com o portal Olhar Digital.

Proteção contra diversas ameaças

Além de proteção contra armas de pequeno calibre, a US Armor Group incluiu um sistema avançado de monitoramento para detectar riscos cibernéticos e tentativas de invasão eletrônica.





O modelo é desenvolvido especialmente para chefes de estado e executivos de alto escalão — Foto: Reprodução / US Armor Group

Por uma taxa adicional, os interessados ainda podem equipar o veículo com proteção ainda mais robusta, capaz de resistir a ataques com granadas, tiros de rifles automáticos, sprays de gás venenoso e até choques elétricos nas maçanetas das portas.

O custo inicial do Lucid Air Sapphire blindado é de aproximadamente R$ 2,6 milhões, praticamente o dobro do valor do modelo sem blindagem.

Veja também

NEGÓCIOS Novo CEO da Vale tem posse antecipada para outubro