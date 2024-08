Conselho da Vale elege Gustavo Pimenta como novo CEO da empresa

A- A+

O Conselho de Administração da Vale escolheu, por unanimidade, Gustavo Pimenta, atual vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, como novo CEO da companhia, para substituir Eduardo Bartolomeo.



A definição do novo nome à frente da mineradora encerra um período de meses de indefinição a respeito da sucessão, marcado pela multiplicação de nomes potenciais para o cargo e pela tentativa do governo de emplacar um indicado ao comando da empresa.

Em comunicado ao mercado, a Vale ressalta que a definição foi o fim de um rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o Estatuto Social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis.





Em julho, a consultoria Russell Reynolds, contratada para auxiliar a companhia no processo de seleção dos nomes, entregou uma relação de 15 possíveis sucessores de Eduardo Bartolomeo.

Como informou em julho o colunista do Globo Lauro Jardim, o acerto era que o colegiado analisaria três nomes, sendo que um deles seria da própria Vale.

O presidente do Conselho de Administração da Vale, Daniel Stieler, afirmou: “Ele (Gustavo Pimenta) reúne as competências necessárias para que possamos aspirar um novo ciclo virtuoso para a companhia, orientado por nosso propósito, e com grande potencial de geração de valor a todos os nossos públicos de relacionamento. O processo sucessório evidenciou o alto nível de integridade, transparência e robustez da governança da Vale.”

Pimenta agradeceu ao colegiado: “Vamos juntos nessa jornada, intensificando o diálogo com todos os nossos stakeholders e priorizando a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente”.

O atual presidente da Vale disse estar otimista com a escolha de Pimenta e afirmou que, com ele, a mineradora deve seguir firme “em sua jornada rumo à liderança na mineração sustentável e na criação de valor para os stakeholders”. Após o fim do mandato, a previsão é que Bartolomeo atue como consultor da empresa até o fim de 2025.

No início deste ano, o processo de sucessão foi tumultuado pela tentativa do governo de emplacar o nome do ex-ministro Guido Mantega, uma hipótese que foi alvo de críticas na empresa e no mercado.

