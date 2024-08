A- A+

Mercado imobiliário Construtoras diversificam o portfólio para aproveitar o bom momento do mercado imobiliário A Exata Engenharia, com sete obras em andamento, é um exemplo de boas performances de vendas

O bom momento do mercado imobiliário tem sido responsável por promover mudanças de posicionamento de grandes incorporadoras em 2024. É cada vez mais comum, ver construtoras agregando novas faixas de produtos e clientes com a diversificação de ofertas; nos preços, tamanhos, localização e público alvo. Tanto no alto padrão quanto no segmento econômico, incluindo as modalidades do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a ordem é diversificar os investimentos.

A vantagem tem sido ainda maior para as incorporadoras que já aderiam a essa versatilidade, tanto na experiência construtiva quanto na comunicação com o mercado.

Em 2024, ao mesmo tempo em que anunciou o lançamento de 3 mil unidades residenciais no perfil econômico na Região Metropolitana do Recife, a Exata Engenharia toca simultaneamente sete obras que vão do alto padrão, como o selo premium Terrazza, aos edifícios da linha Life, que define os condomínios mais acessíveis com lazer completo e com comodidades ainda inovadoras para o perfil mais popular, como piscina, salão de festas, pista de cooper, academia de ginástica e brinquedoteca.

Entregas

Em agosto, a Exata Engenharia celebrou a entrega de mais um empreendimento imobiliário na Região Metropolitana do Recife. O Terrazza Boa Viagem é um edifício com apartamentos maiores que 90 metros quadrados, lazer completo, ambientação de Romero Duarte Arquitetos, 28 pavimentos, 56 unidades.

No primeiro semestre deste ano, a mesma construtora apresentou ao mercado mais um residencial, com imóveis classificados como econômicos. Até o fim deste ano, estão previstos os lançamentos de mais três residenciais de perfis diferentes, apropriados para clientes com orçamentos, sonhos e necessidades variadas. Os investimentos da Exata Engenharia ilustram bem o momento atual do mercado imobiliário pernambucano, com vendas aquecidas e demanda crescente em todas as faixas de preços e tipos de consumidores.

Índice

De acordo com a CBIC, houve um aumento de 17,9% nas vendas de imóveis residenciais novos entre abril e junho de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os números da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), as vendas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) subiram 46%. O Recife registra crescimento de 14% no VGV (Valor Geral de Vendas) e valorização de 10,3% no metro quadrado nos últimos 12 meses.

Segundo levantamento da ABRAINC, o VGV médio vendido alcançou R$ 2,1 bilhões, um crescimento de 14% em relação aos R$ 1,9 bilhão registrados em 2022. Nos últimos dois anos, a maior concentração do VGV médio vendido por padrão em Recife foi no segmento de luxo (43%), seguido pelo econômico (37%) e pelo médio e alto padrão (20%).

Os números refletem a valorização contínua e a atratividade do mercado imobiliário local. E se o movimento é de alta, melhor para quem apostou no otimismo. “Nos últimos anos, tivemos como meta aplicar nossa expertise e capacidade construtiva em todas as faixas de produtos imobiliários. Um dos nossos diferenciais no mercado é ser uma incorporadora com experiências e acervo que vão da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida ao segmento de luxo”, conta Eduardo Carvalho, sócio fundador da Exata Engenharia.

“Nosso grande desafio é sempre surpreender o mercado e nossos clientes com diferenciais que elevem o patamar dos empreendimentos e impactem positivamente a experiência de aquisição do imóvel. Seja oferecendo espaço fitness, coworking e lazer de clube no padrão mais econômico, ou inovando com o lançamento de comodidades fora do comum no segmento de luxo, temos consciência de que é essa inquietação que vai nos destacar, fidelizar nossos clientes e motivar a força de vendas”, detalha Camila Carvalho, diretora comercial e marketing da Exata.

Na linha que identifica os imóveis de alto padrão da Exata Engenharia, as metragens são acima de 90 metros quadrados, em localizações cobiçadas, com requintes desejados, como rooftop, wine lounge, spa, beach clubs e até quadra de tênis. .

Multiplicidade

Com quase 40 anos de atividades e posicionada como uma das cinco maiores e mais sólidas incorporadoras de Pernambuco, a Exata já entregou mais de 12 mil unidades habitacionais, o que corresponde a mais de 700 mil metros quadrados de área construída.

Além do tempo de mercado e dos empreendimentos entregues, a Exata Engenharia é uma das cinco incorporadoras pernambucanas a ter a certificação NDT da Caixa Econômica Federal, que reconhece a qualificação técnica dos empreendimentos, desde o projeto até a entrega. Para obter a chancela da CEF, a construtora se submeteu a uma auditoria completa, com avaliação da gestão, desempenho técnico, estrutura, projetos, marca, execução, pós-entrega, empreendimentos, além da capacidade produtiva e organizacional.

Desenvolvendo novos bairros

Com a dificuldade de encontrar áreas apropriadas para a construção de grandes empreendimentos imobiliários no Recife, municípios vizinhos à capital pernambucana, na Região Metropolitana, concentram os lançamentos do Minha Casa Minha Vida.

O desenvolvimento imobiliário alavanca a arrecadação dessas cidades e os investimentos em infraestrutura em novos bairros. Dois Carneiros, em Jaboatão, é um bom exemplo desse movimento. Em 2023, a Exata Engenharia entregou 780 unidades habitacionais no bairro, que ganhou novos acessos, calçamento e pavimentação. Este ano, a incorporadora lançou mais um residencial de porte na mesma localidade, com 300 unidades.

“Só no que se refere ao IPTU, os três condomínios representam um acréscimo de mais de R$ 900 mil nos cofres do município”, contabiliza Eduardo Carvalho. O mesmo acontece em municípios como Camaragibe e Jaboatão. “São milhares de famílias novas para dar vida nova ao entorno. Além de urbanizar esses bairros, a nova realidade faz com que os municípios aumentem também a arrecadação de ISS, com o desenvolvimento de novos serviços nas redondezas”, complementa Guilherme Correia Carvalho, CEO da incorporadora.

