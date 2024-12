A- A+

CONSUMO DAS FAMÍLIAS Consumo das Famílias cresce sob impulso do consumo de serviços e bens duráveis, diz IBGE

O consumo das famílias voltou a crescer no terceiro trimestre, sob impulso do aumento na aquisição de serviços e de bens duráveis, apontou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) mostram que o consumo das famílias cresceu 1,5% no terceiro trimestre de 2024 ante o trimestre imediatamente anterior. O resultado marca o 13º trimestre consecutivo de expansão, acompanhando assim o desempenho também registrado pelo PIB como um todo.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o consumo das famílias avançou 5,5% no terceiro trimestre de 2024, 14º trimestre seguido de expansão.

No terceiro trimestre, o bom desempenho foi sustentado por uma melhora no mercado de trabalho, com elevação do número de vagas e da massa salarial real. Houve contribuição também dos programas governamentais de transferência de renda às famílias e de um crescimento nominal no saldo de operações de crédito do sistema financeiro nacional para pessoas físicas.



Além disso, a taxa básica de juros, a Selic, estava em patamar mais baixo no terceiro trimestre de 2024 em relação ao nível de um ano antes, assim como ocorreu também com a inflação.

Ainda sob a ótica da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) cresceu 10,8% no terceiro trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2023.



Houve elevação tanto da importação quanto da produção interna de bens de capital. Quanto aos demais componentes, também contribuíram positivamente os desempenhos da construção e do desenvolvimento de softwares.



