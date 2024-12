A- A+

BRASIL IBGE revisa para cima crescimento do PIB em 2023, de 2,9% para 3,2% Instituto também vê expansão mais forte no início de 2024 do que divulgado anteriormente

O IBGE revisou para cima o crescimento da economia brasileira em 2023. O instituto havia divulgado antes que o PIB no ano passado tinha registrado crescimento de 2,9%. Agora, o IBGE constatou uma expansão de 3,2%.

A revisão foi provocada principalmente por uma melhora significativa na estimativa para o crescimento do setor de serviços. Antes, o IBGE havia calculado uma alta de 2,4% para este segmento em 2023. E, agora, vê um aumento de 2,8% - é uma diferença de 0,4 ponto percentual. Este setor tem um peso de mais de 70% no PIB.





Também houve melhora significativa na taxa de crescimento da agropecuária em 2023, que passou de 15,1% para 16,3%. Na indústria, a revisão foi de 1,6% para 1,7%.

Também houve revisões para cima no crescimento do PIB no início de 2024. O PIB nos três primeiros meses do ano teve uma expansão de 2,6%, e não de 2,5%, como calculado anteriormente. Para o segundo trimestre de 2024, a taxa de expansão de 3,3% não foi revisada.

As revisões de cálculos anteriores para o crescimento do PIB são praxe no Brasil e também feitas por órgãos de estatística de todo o mundo. Os ajustes mais significativos costumam ocorrer justamente quando é divulgado o PIB do terceiro trimestre, momento no qual o IBGE divulga as revisões para o ano anterior.

