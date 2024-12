A- A+

Brasil PIB cresce 0,9% no terceiro trimestre, diz IBGE Demanda doméstica, com destaque para o consumo das famílias, segue puxando a atividade econômica

A economia brasileira seguiu em ritmo de crescimento no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB, valor de todos os produtos e serviços gerados na economia) avançou 0,9% sobre o segundo trimestre, informou o IBGE nesta terça-feira.

O resultado veio em linha com as projeções, que apontavam para um crescimento de 0,8%, segundo pesquisa com analistas e mercado feita pelo jornal Valor, o que corrobora as estimativas de um crescimento acima de 3% em 2024.

Antes do resultado do terceiro trimestre ser divulgado, as projeções captadas na edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa do Banco Central (BC) com analistas de mercado, apontavam para um crescimento econômico de 3,2% este ano.





Assim como no primeiro semestre do ano, o consumo das famílias se manteve como motor da economia, pelo lado da demanda.

Pelo lado da oferta, os serviços, que respondem por cerca de 70% da economia, e a indústria seguiram em alta.

Embora a alta do PIB do terceiro trimestre represente uma desaceleração em relação ao rimo do segundo trimestre, está longe de ser a freada que chegou a ser esperada por economistas no início de setembro.

À medida que os dados mensais da indústria, do varejo e dos serviços de julho, agosto e setembro foram sendo divulgados, a ideia de freada ficou para trás. As estimativas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), por exemplo, começaram em alta de apenas 0,1% para o PIB do terceiro trimestre.

Segundo a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro, do FGV Ibre, o que garantiu o crescimento acima do inicialmente esperado, mais uma vez, foi a continuidade do impulso ao consumo das famílias, que não perdeu tanta força.

E esse impulso, continuou a economista, foi dado pela força dos mesmos motores dos últimos trimestres: o bom momento do mercado de trabalho, com o desemprego nas mínimas históricas, o avanço do crédito e os gastos do governo com o benefício do Bolsa Família e com programas sociais cujos pagamentos são atrelados ao salário mínimo, que saem ganhando com a regra que garante reajustes reais.

Para Silvia, apesar da surpresa positiva, a economia já dá sinais de aquecimento excessivo, que aparecem na inflação pressionada. Com um cenário externo mais turbulento, diante da eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, o aquecimento excessivo poderá exigir juros mais altos, que poderão provocar uma freada ainda mais forte na economia.

— É positivo o PIB (em ritmo maior de alta), mas é aquela coisa, o custo já apareceu, não veio de graça, não tem almoço grátis — afirmou Silvia.

