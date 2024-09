Copergás alcança marca de R$ 100 milhões em investimentos neste ano

A- A+

Os investimentos da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), de janeiro a agosto deste ano, somaram cerca de R$ 100 milhões. O balanço foi apresentado, nesta terça (24), durante reunião na sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), no bairro do Espinheiro.

O encontro contou com a presença do gerente de comercialização da companhia, João Guerra, e do gerente de comercialização residencial da Copergás, que expôs os números movimentados pela distribuidora, além de questões acerca da potencialidade do gás natural para o Estado.

A marca superou as projeções da companhia, que planejava um investimento de R$ 83 mil para o período, contemplando 119% da expectativa. Nas contratações dos oito primeiros meses do ano, a Copergás fechou com 9.106 clientes, sendo cerca de 9.100 do segmento residencial, segundo o representante.

No volume de extensão de rede, o planejamento previa a distribuição de 63,77 km, enquanto o resultado foi de 65,08 km, 2% acima da meta estabelecida.

Além da apresentação dos números, o gerente de comercialização da companhia, João Guerra, destacou a importância da reunião na sede da Ademi, reafirmando o interesse da companhia em estabelecer relações com o mercado imobiliário: “Para a Copergás ou para qualquer outra empresa que precisa se relacionar com o mercado imobiliário, o caminho é essa casa.”

Expansão

Grande parte dos investimentos é para a expansão da rede da companhia, que recentemente ampliou o abastecimento para Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte. A ação faz parte do planejamento estratégico que visa expandir a distribuição de gás natural. Atualmente, a Copergás atende 29 municípios pernambucanos.

“Em Petrolina e Garanhuns, atendemos principalmente o mercado industrial e veicular nessas duas cidades. Já em Petrolina, por exemplo, temos 10 clientes do segmento residencial contratados e 12 clientes do segmento comercial em Garanhuns, já que o mercado de hotéis é muito forte”, informou João Guerra.

Sustentabilidade

Durante o encontro, o representante também citou o biometano, produto derivado da purificação do biogás e, por ser mais sustentável, é um atrativo para os empresários. O biometano deve ser injetado nas redes da companhia até janeiro do próximo ano.

“O biometano é extremamente importante para o mercado, pois eles conseguem vender o empreendimento agregando um valor, dizendo que o empreendimento é verde, através desse fornecimento de biometano, que evita a poluição do meio ambiente”, declarou Guerra.

