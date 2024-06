A- A+

LEVANTAMENTO Crédito: concentração nos maiores quatro bancos cai em 2023, mas ainda supera 50% Conta considera Caixa, com maior participação, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco

A concentração das operações de crédito nos quatro maiores bancos do país caiu novamente em 2023, mas ainda representa mais de 50%, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central.

Caixa, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco foram responsáveis por 57,8% das operações de crédito no ano passado, fatia menor do que em 2022 (58,6%) e em 2021 (58,9%).

Dentre os maiores bancos, a Caixa detém a maior participação no mercado de crédito, de 19,6%, inclusive ganhando espaço ante 2022 (19,1%).

Na sequência, aparece o BB, cuja fatia aumentou de 16,1% para 16,4% entre os dois anos. Já os privados perderam participação frente a 2022. No Itaú, a variação foi de 11,9% para 11,5%. No Bradesco, a queda foi mais significativa, de 11,6% para 10,3%.

A redução da concentração bancária também ocorreu quando se considera os ativos totais detidos pelos bancos e os depósitos totais. No grupo dos quatro maiores, houve redução de 56,0% para 55,3% em ativos totais e de 58,4% para 57,9% em depósitos totais.

No Relatório de Economia Bancária, o BC destacou que a queda na concentração em 2023 seguiu a tendência dos últimos anos.

No crédito, o mercado foi considerado desconcentrado, em vez de moderadamente concentrado, conforme um indicador que é referência internacional. É um fato inédito desde o início da série histórica, em 2016.

“Esse movimento pode ser associado à atuação das instituições não bancárias no mercado de cartão de crédito e de crédito sem consignação, ao passo que as cooperativas de crédito, em 2023, destacaram-se por sua atuação nos mercados de cheque especial e de capital de giro”, disse o BC no documento.

O BC ainda destaca que, em 2023, houve aumento do número de instituições financeiras que oferecem capital de giro, crédito pessoal sem consignação em folha de pagamento e cheque especial.

Permanecem elevados os índices de concentração nos financiamentos rurais, habitacionais e de infraestrutura, dominados por crédito direcionado, onde os bancos públicos têm maior participação. A Caixa é líder em crédito imobiliário e o BB, no agro.

