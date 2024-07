Crises fizeram Estado "voltar à moda", diz Esther Dweck

A- A+

"O Estado voltou à moda", afirmou nesta segunda-feira, 22, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ressaltando que, apesar da persistência, em alguns setores, de uma retórica anti-Estado, a combinação de crises nos últimos anos, nas esferas econômica, política, ambiental, sanitária e geopolítica, recolocam o Estado e seus instrumentos no centro da agenda internacional.

"Nesse contexto, temos dois desafios importantes pela frente. O primeiro é disputar os rumos desse debate, para que resulte no fortalecimento concreto das capacidades estatais, principalmente nos países em desenvolvimento.

O segundo desafio é reimaginar o desenho das capacidades estatais necessárias para o enfrentamento dos novos desafios contemporâneos e emergentes", disse Dweck durante a abertura do evento do G20 "States of the Future", que está sendo realizado na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

Em seu discurso, a ministra destacou que o "Estado do Futuro" que se deseja "é verde, digital e inclusivo", e para isso os países têm que ter políticas públicas e serem democráticos, para estimular a participação de toda a sociedade.

"Tem que ser capaz de implementar políticas públicas no território e de articular, internacionalmente, processos de integração regional e de reforma da governança global para a redução de assimetrias de poder", afirmou a ministra, destacando que o Novo Banco de Desenvolvimento, presidido pela Presidenta Dilma Rousseff, "é um ator importante nesse processo de afirmação do sul global", complementou.

